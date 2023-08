Soul Eater, Black Butler e altri manga sono vittime delle ultime censure in merito ai fumetti presenti nelle biblioteche e le librerie delle scuole, dove delle petizioni hanno portato a bannare e vietare determinate storie all’interno delle Istruzioni scolastiche e non, come già successo con Gen di Hiroshima.

Nonostante la notorietà di alcune storie i divieti si sono prolungati anche in altre scuole, come ad esempio in Texas, dove probabilmente si stanno estendendo e adottando dei ban in merito ad alcuni manga già citati nel titolo di questo articolo. La vicenda con al centro Gen a quanto pare ha dato i suoi frutti anche nel resto del mondo.

La news la leggiamo su Comic Book ma arriva per concessione di un’emittente di Houston in Texas: KHOU. L’équipe del canale a quanto pare ha svolto delle ricerche in merito, scoprendo il come sia presente una discrepanza con il Klein Independent School District che riguarda i manga appunto.

Il Distretto scolastico avrebbe rimosso a partire dal 2020 circa 3.000 libri dalla sua biblioteca e non perché sono stati danneggiati o altro, ma perché ci sono state delle forti lamentele da parte di alcuni genitori. Stando alla fonte sono scomparsi i volumi di Assassination Classroom, Black Butler e Soul Eater.

Soul Eater, Assassination Classroom e altri manga stanno subendo dei ban in alcune parti del mondo

Tale rimozioni non è stata spiegata in alcune documento della Klein Independent School District, che alla richiesta di un commento al riguardo ha dichiarato: “Esaminiamo regolarmente i materiali presenti nella nostra biblioteca, per verificare l’adattamento con le leggi statali e gli standard educativi, garantendo che tutti i materiali didattici siano adatti all’età e non contengano materiale sessualmente esplicito. Non scenderemo a compromessi sul nostro impegno di fornire ai nostri studenti un’istruzione di alta qualità e adeguata allo sviluppo”.

