Assassination Classroom finisce sotto il mirino del ban in Florida

Assassination Classoroom e altre storie sono sotto il mirino del ban, successivamente al divieto di Gen di Hiroshima in alcune scuole giapponesi, ecco novità dal fronte.

A quanto pare questa situazione si sta espandendo anche in altre parti del mondo, dove le istituzioni scolastiche stanno rimuovendo alcune manga dalle biblioteche di alcune scuole medie in Florida.

Il manga è stato bandito anche dal distretto scolastico di Elmbrook, nel Wisconsin, e il problema deriva dalla sua storia violenta incentrata sulla scuola. La scuola media di Gifford, in Florida, ha rimosso tre volumi di Assassination Classroom dalla sua biblioteca proprio per questo motivo, così come leggiamo su Comic Book.

Jennifer Pippin, presidente locale di Moms for Liberty si è espressa sulla questione: “Questi tre volumi presenti nella biblioteca della scuola erano fortemente violenti e inopportuni per un istituto del genere. Non vogliamo che gli studenti pensino sia opportuno uccidere i loro insegnanti”.

Se non conoscete questo manga, vi ragguardiamo sulla questione accennandovi alla trama: una classe scopre che il loro insegnante è un alieno arrivato sulla Terra con l’obiettivo di distruggerla e proprio per questo i ragazzi cercano di escogitare dei metodi per ucciderlo. Il tutto cambia quando gli alunni scoprono nell’alieno un ottimo insegnante.

Ovviamente la Florida non è l’unico Stato in cui questo manga è stato rimosso dalle biblioteche della scuola: in Wisconsin, il manga di Yusei Matsui è stato infatti accusato da alcuni genitori di fomentare e incoraggiare l’uso delle armi da parte dei ragazzi verso i loro insegnanti.

Anche se le biblioteche accusate hanno respinto tali accuse, quella di Elmbrook ha comunque rimosso alcuni volumi del manga, vista anche la pressione esercitata dalle proteste.

Anche altri Stati come la Virginia e la Carolina del Nord si stanno occupando di Assassination Classroom in questo senso, quindi a breve potremmo ricevere ancora una volta notizie del genere da parte di tutto il mondo. Cosa ne pensate della questione?

