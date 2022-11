Yusei Matsui di Assassination Classroom si esprime a proposito dei nuovi manga in una delle sue ultime dichiarazioni su questo mondo, dicendo che vogliono tutti somigliare al capolavoro di Fujimoto Chainsaw Man.

Lo sappiamo tutti, soprattutto chi è più avvezzo a questo medium, che appena qualcosa fa successo tutti a ispirarsi, trarre beneficio in un certo senso, finendo poi spesso per copiare l’opera da cui si è tratto esempio.

La tecnica giusta è sempre rubare, ma non copiare, visto che in questo modo lo stile dell’artista non salta mai fuori ma anzi, risulta poi essere senza un vero cuore, contrariamente a come accade appunto con Chainsaw Man, sia a livello artistico che scritturale.

Impegnato attualmente con The Elusive Samurai, Yusei Matsui, autore di Assasination Classroom si è esposto appunto a proposito dei nuovi manga attualmente in circolazione, dichiarando che spesso si ispirano troppo a Chansaw Man, cercando addirittura di emularlo.

“Yusei Matsui (Assassination Classroom, The Elusive Samurai) ha dato un giudizio personale verso l’ultimo Jump New World Manga Award, dichiarando di aver notato spesso “un livello complessivamente alto con molte note di drammi umani apparentemente influenzate da Tatsuki Fujimoto. Tuttavia, si è “stancato di vederne così tanti in circolazione”.

Le parole sono molto chiare e concise, e a questo giro Matsui ha criticato ampiamente i nuovi manga attualmente serializzati in terra nipponica in maniera piuttosto discutibile. In calce il Tweet di ShonenJumpNews:

Yusei Matsui (Assassination Classroom, The Elusive Samurai) judged the latest Jump New World Manga Award, commenting he saw 'an overall high level with many human-drama entries seemingly influenced by Tatsuki Fujimoto'.

However, he 'got tired of seeing so many of them'. pic.twitter.com/vVb3XREXHS

— Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) November 21, 2022