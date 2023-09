One Piece: svelata la nuova opening dell’anime

L’anime di One Piece, episodio dopo episodio, sta per giungere alla conclusione dell’arco di Wano. E questo week end è andato in onda l’episodio 1074 intitolato Io mi fido di Momo – La potentissima tecnica definitiva di Rufy!. Questo ha sorpreso tantissimi fan in quanto ha segnato il grande debutto della nuova opening, o sigla di apertura, dell’arco di Wano. Possiamo già dire che è considerata una delle più belle dell’anime fino ad oggi.

La nuova opening di One Piece ha debuttato con l’episodio 1074, e questa è molto caratteristica in quanto mostra Rufy nella modalità Gear 5, spuntare alla fine della sigla. Di seguito vogliamo riportare il contenuto che mostra proprio la nuova opening dell’anime:

In questa nuova opening, One Piece mostra la sua splendida animazione e la gioia di Rufy è impossibile da trascurare. Lo si può vedere usare il Gear Fifth al meglio delle sue capacità, senza limite al suo potere. Nemmeno Kaido può opporsi al Capitano dal Cappello di Paglia. E questo è tutto dire visto che Kaido è considerato l’essere più forte di One Piece.

Presto, l’anime di Toei concluderà la sua storia di Wano, e questa nuova opening riassume tutti i momenti di questo arco. Dall’arrivo a Wano per incontrare Tama all’evasione di prigione, questa splendida riassume ogni evento. Ricordiamo che quella di Wano, è la saga più longeva del franchise, quindi è possibile che alcuni fan hanno iniziato a guardarla per poi abbandonarla, mentre altri non l’hanno mai iniziata. Questa nuova opening potrebbe spingere a riprendere o iniziare a guardare questa saga, anche perché Teoi Animation comincerà a lavorare all’arco finale.

Il manga si è addentrato nella sua fase finale già l’anno scorso, proprio dopo la fine delle ostilità tra Rufy e Kaido. Quindi solo questo potrebbe spingere i fan ad affrettarsi per guardare ogni episodio in pari. L’alternativa è leggere il manga, che è tornato con il capitolo 1091, dopo l’ennesima pausa, dovuta all’impegno di Oda nel supervisionare il primo adattamento live-action di One Piece in vista del suo atteso debutto.

Fonte – Comicbook