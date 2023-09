Batman: Cavaliere Bianco Beyond | Recensione

Dopo gli sconvolgimenti del precedente capitolo, la saga del Cavaliere Bianco si proietta nel futuro, a Neo-Gotham ! Bruce Wayne adesso si trova in carcere, ma quando entrerà in scena un nuovo Batman sarà costretto ad evadere, trovando un mondo totalmente cambiato…!!!

Marco -Spider-Ci- Novelli 2023-09-04T07:00:10+02:00 Autori: Sean Murphy, Clay McCormack (testi), Sean Murphy, Simone Di Meo (disegni) Formato: 17X26, 264pp., C., colori Prezzo: 30,00 euro Genere: Supereroi Provenienza: USA Casa editrice: Panini Comics Data di pubblicazione: 27 apr. 2023

Sean Murphy è uno di quei pochi artisti (completi) in grado di conciliare una solida scrittura con uno stile di disegno dinamico e spettacolare. La sua saga del Cavaliere Bianco ne è un esempio lampante.

Arrivato già al terzo capitolo, oltre a uno spin-off interamente dedicato ad Harley Quinn, questo universo alternativo ha portato su un altro livello il dualismo tra Batman e Joker, mostrandoci un inedito lato umano e perfettamente lucido della nemesi del Cavaliere Oscuro, ovvero Jack Napier, la sua identità prima che si trasformasse nel diabolico clown.

Successivamente Murphy spariglia ancora le carte, introducendo il suo Jean-Paul Valley/Azrael, che metterà in discussione persino le origini di Bruce Wayne e la sua famiglia, con conseguenze drastiche per il Crociato Incappucciato, il quale deciderà infine di costituirsi e rivelare a tutti la sua identità segreta, devolvendo il suo intero patrimonio alla città.

Nonostante tutti questi sconvolgimenti, l’eclettico artista aveva ancora qualcosa da raccontare sul suo Cavaliere Bianco/Oscuro, e così sforna un altro corposo volume dal titolo Batman: Cavaliere Bianco Beyond, con riferimento ovviamente alla versione futuristica del personaggio.

Ci troviamo infatti proiettati diversi anni dopo gli eventi de La Maledizione del Cavaliere Bianco, in una Gotham totalmente trasformata grazie ai fondi donati da Wayne, con una skyline che ricorda molto gli avveniristici scenari di Blade Runner e di altre pellicole o romanzi del genere cyberpunk, caratterizzati da enormi palazzi di vetro, grosse insegne luminose e dirigibili che si stagliano nel cielo.

Essendo chiuso in carcere, Bruce Wayne/Batman non si rende conto di quanto la sua città stia cambiando, ma quando sarà costretto ad evadere per lui sarà un vero shock, non solo per la Neo-Gotham che si troverà davanti, ma anche per come si sono evoluti (in peggio) i rapporti con la bat-famiglia.

Lo stato di polizia che adesso vige nella metropoli, infatti, ha inasprito gli animi di tutti, soprattutto di Dick Grayson e Barbara Gordon, che lavorano rispettivamente nella GTO, ovvero la nuova forza di polizia speciale che sta tenendo sotto scacco la città, e nel GCPD, il vecchio dipartimento di polizia, ormai ridotto all’osso e con sempre meno risorse.

Verrà poi approfondito anche il personaggio di Jason Todd, con una miniserie in due parti sempre contenuta in questo volume, dove scopriremo qualcosa in più sul primo Robin del Murphyverse, costretto a tradire il suo mentore quando venne rapito da Joker, e poi allontanatosi per essersi sentito “rimpiazzato” da Grayson. Una variazione sul tema della famigerata saga Una Morte in Famiglia, che ha lasciato strascichi e rimorsi altrettanto pesanti nell’animo dell’irruento ex-Ragazzo Meraviglia.

Come abbiamo detto, però, questa storia vuole essere un omaggio dell’autore a Batman Beyond e al suo universo, per cui incontreremo anche il giovane Terry McGinnis, alter-ego del nuovo Batman, e il subdolo Derek Powers, che lo aiuterà a recuperare l’ultratecnologico costume “beyond” per i suoi loschi piani, scatenando tutta la serie di eventi che porteranno all’evasione di Batman e all’incontro con i suoi alleati.

Murphy come al solito mette molta carne al fuoco in questi otto capitoli che compongono la miniserie principale, continuando la sua certosina operazione di world building, incentrata soprattutto sull’interazione tra i numerosi personaggi e l’evoluzione dei loro rapporti.

In ogni volume infatti l’autore alza l’asticella, inserendo sempre più elementi, che vanno ad aggiungersi a quelli che già conosciamo, con un cast sempre più nutrito. In questo caso, oltre alla bat-famiglia al completo, Harley Quinn, e persino Joker e i suoi figli, si aggiungeranno il succitato McGinnis e ben due nuovi Robin, ovvero Duke Thomas, che già avevamo conosciuto in altra veste, e Gan, un’intraprendente ragazza asiatica munita di arco e frecce, introdotta nella succitata miniserie dedicata a Jason Todd.

E’ evidente che Murphy si diverta molto a gestire tutti questi personaggi, e in effetti ci riesce alla grande, ritagliando per ognuno di loro il giusto spazio e una specifica funzione all’interno del racconto. Forse i dialoghi tendono a prevalere un po’ troppo sull’azione, a volte, rallentando un po’ il ritmo, ma nel complesso scorrono piuttosto agevolmente, senza appesantire più di tanto la lettura.

Degne di nota sono soprattutto le interazioni tra Bats e Jack Napier/Joker, presente stavolta solo virtualmente, ma sempre centrale per la narrazione. I due si becchettano e si stuzzicano come nel più classico dei buddy movies, ma il loro legame diventerà sempre più forte, anche in virtù dell’affetto che entrambi provano nei confronti di Harley, una donna e madre ormai ben lontana dalla svampita spalla di Joker che tutti conosciamo…

A tal proposito, è molto interessante questa sorta di “triangolo amoroso” che si viene a creare, dove paradossalmente Joker e Harley risultano essere quelli più inquadrati e sicuri di sé, mentre Batman è senza dubbio il più instabile, costretto a combattere contro crisi esistenziali, sentimenti contrastanti e attacchi di panico.

Da grande appassionato del Cavaliere Oscuro in ogni sua forma, l’artista non manca di omaggiare le batmobili cinematografiche e televisive, suo vero pallino sin dal primo volume, ma in questo caso anche tutto l’universo Beyond, di cui riproduce fedelmente uniformi e mezzi, senza particolari variazioni. Ovviamente non mancano gli omaggi anche all’immaginario futuristico/cyberpunk in generale, dal succitato Blade Runner allo Spider-Man 2099 di Peter David e Rick Leonardi, giusto per citarne alcuni.

Lo stile spigoloso e stilizzato di Murhpy è diventato ormai un suo marchio di fabbrica, che lo contraddistingue da tutti gli altri colleghi disegnatori. Grazie a poche linee, affilate e cinetiche, riesce a conferire grande dinamica ed espressività a tutto ciò che rappresenta, sia che si tratti di dialoghi, panoramiche o sequenze d’azione, risultando sempre fresco ed originale nella composizione delle tavole.

Da sottolineare in particolare la precisione e la perizia con cui raffigura sfondi, edifici e veicoli, in alcuni casi riproducendo fedelmente quelli già esistenti, o altrimenti creati in toto da lui, a dimostrazione del suo grande talento anche come designer.

Se avete apprezzato i precedenti due volumi, dunque, anche Batman: Cavaliere Bianco Beyond non vi deluderà. Questo incredibile universo alternativo continua a crescere, con risvolti sempre più intriganti e appassionanti, anche grazie alla libertà di cui può beneficiare una serie fuori dalla continuity ufficiale. E come avrete modo di leggere alla fine del volume, il Murphyverse è ancora ben lontano dal fermarsi…