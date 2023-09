One Piece 1091: Kizaru mostra un volto e un tono serioso per la prima volta (SPOILER)

Con il capitolo 1091 One Piece ha raggiunto il climax di Egghead, lanciando in campo l’Ammiraglio Kizaru intento a mettere fine allo scompiglio creato dai Mugiwara dopo la rivelazione riguardante Vegapunk e anche il Frutto del Diavolo Homo Homo. Successivamente al fallimento della CP0 i Gorosei hanno deciso di lanciare “in campo” una delle loro armi migliori, che dovrebbe fermare Luffy per sempre.

Prima di affrontarlo Borsalino decide di ingaggiare uno scontro contro Sentomaru, in nome della loro lunga amicizia. Nonostante il rapporto l’Ammiraglio non ci pensa due volte prima di sconfiggere il suo “amico” rendendolo inutile al proseguimento del combattimento sull’isola.

La posta in gioco ormai è alta e Kizaru deve compiere un’impresa complessa e molto violenta insieme a Rob Lucci, che ha mostrato ancora una volta tutta la sua crudeltà. Conoscendo il carattere del personaggio è raro vederlo arrabbiato o preoccupato, ma in questo capitolo 1091 probabilmente vediamo in faccia a Borsalino una delle espressioni più rare di sempre sul suo volto.

For the first time ever, (especially visible in the Japanese version) Kizaru is speaking in a serious tone #OnePiece pic.twitter.com/Tahhsep4Od — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) September 3, 2023

Come leggiamo da @newworldartur Borsalino mostra per la prima volta un volto serioso, trasferendolo anche all’interno delle sue parole. Infatti come cita il post in giapponese si capisce subito il cuore del suo discorso, forse perso un tantino all’interno della traduzione inglese.

Questo particolare è davvero importante, visto il carattere di Kizaru spesso apatico e ironico. Questo mostra forse il suo lato più feroce e impattante, sicuro di se e pronto a dare il massimo pur di portare a termine la sua missione. Detto questo la nuova forma di Luffy di certo non gli renderà vita facile e molto probabilmente sarà anche messo in difficoltà.

Questa settimana One Piece va in pausa successivamente all’ingaggio degli scontri Luffy/Kizaru, Zoro/Lucci. Avete letto il capitolo sull’app ufficiale Shueisha MANGA Plus?

Fonte Twitter