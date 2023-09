One Piece: Netflix festeggia l’arrivo del live action con icone profilo a tema

A quanto pare il live action di One Piece sta ottenendo un successo incredibile di pubblico e critica e per festeggiare Netflix ha reso disponibili le icone profilo a tema da inserire appunto nel vostro profilo personale stilato per la piattaforma streaming. Per intenderci da oggi potete donare al tutto un tocco diverso, festeggiando insieme l’arrivo di questa ottima trasposizione.

Nelle icone a scelta saranno ovviamente presenti i Mugiwara interpretati da Inaki Godoy, Emily Rudd, Jacob Gibson Romero, Mackenyu e Taz Skylar. Non mancheranno personaggi come Buggy, Garp, Koby, Shanks, Mihawk e Arlong. Oltre loro gli abbonati a Netflix possono scegliere come icone anche la lumaca transponder e il Jolly Rodger di Luffy.

Dalle immagini dal set questi attori avevano già convinto parecchio e da oggi potete utilizzati per presentare al meglio il vostro profilo. Una delle sorprese più gradite sono addirittura i Lumacofoni, i mezzi di comunicazione utilizzati in One Piece, creati a mano come dispositivi animatronici e non in CGI come inizialmente si credeva.

The pirates are here! 🏴‍☠️ Rep your favorite character with the new #OnePieceNetflix profile icon! pic.twitter.com/VBbCakivuh — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) August 31, 2023

Come vedete oltre i personaggi principali sono presenti anche tutti gli altri, così da avere una vasta scelta del personaggio. Probabilmente con l’arrivo della prossima stagione saranno anche aggiornati con altri pirati e personaggi vari, come potrebbero essere Nico Robin e anche Chopper.

Senza dubbio una seconda stagione arriverà anche perché i pareri positivi sono numerosi e senza dubbio sulla piattaforma streaming gli ascolti saranno senza dubbio magnifici, specie se andiamo a considerare il potenziale “passaparola” fatto appunto con le recensioni e i pareri generali estasiati.

Detto questo la prima stagione al momento non copre tutta la saga del Mare Orientale, vista la mancanza effettiva della parte di Rogue Town dove Luffy viene attaccato da Smoker e salvato da suo padre Dragon. Cosa ne pensate della prima stagione?

