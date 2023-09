La TOHO ha recentemente pubblicato un nuovo trailer per Godzilla Minus One, il nuovo lungometraggio dedicato al franchise con protagonista la nota creatura preistorica capace di resistere nel corso del tempo creando sempre una nuova cerchia di appassionati. Il film è diretto da Takashi Yamazaki e inserisce la minaccia di Godzilla nel contesto del dopoguerra giapponese.

Il lungometraggio uscirà nelle sale nipponiche durante il Godzilla Day, quindi il 3 di novembre, facendo così coincidere l’uscita con la distribuzione della prima storica pellicola avvenuta appunto il 3 novembre del 1954. Come anticipato Godzilla Minus One si svolge durante il secondo dopoguerra e mostrerà ancora una volta la paura per il Giappone per la Bomba Atomica.

Ryunosuke Kamiki interpreta il protagonista Kōichi Shikishima e Minami Hamabe l’eroina Noriko Ōishi. (Tra gli altri membri del cast figurano Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Andō e Kuranosuke Sasaki.

L’ultimo capitolo live-action giapponese del franchise di casa TOHO è stato Shin Godzilla di Hideaki Anno, che ha esordito nel 2016 e ha guadagnato 8,2 miliardi di yen (75,6 milioni di dollari) al botteghino giapponese dopo l’apertura in Giappone nel luglio 2016.

Il film è stato l’ultimo della serie cinematografica della TOHO dopo 12 anni di assenza dal film Godzilla: Final Wars del 2004. Funimation ha proiettato il film nelle sale del Nord America nell’ottobre 2016. Da come potete vedere in calce il lungometraggio è altamente catastrofico e in un certo senso ritorna al cuore della storia originale.

Godzilla Minus One: il nuovo trailer rivela il cast del film

La saga ha avuto un reboot mondiale con “Godzilla” del 2014, per poi continuare anche con King Kong, creando così il “Monsterverse” a livello globale, senza fermarsi solamente al Giappone. Sono quindi due filoni differenti data anche la tematica sul dopoguerra sempre frequente nelle pellicole, anime e manga giapponesi. In America ed Europa il film è previsto per il primo dicembre, così come leggiamo su ANN.

