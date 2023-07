Godzilla Minus One: svelato il design ufficiale del nuovo Kaiju

Tutti sanno chi è Godzilla, un kaijū del cinema giapponese, nonché protagonista di una lunga serie di film. La sua fama si è gradualmente espansa anche all’estero, tanto da divenire uno dei più famosi mostri in tutto il mondo e della storia del cinema di fantascienza. Questa creatura è apparsa ovunque, in videogiochi, romanzi, fumetti, serie televisive e soprattutto in ventinove film prodotti dalla Toho e tre film di Hollywood. E recentemente abbiamo riportato che ci sarà un nuovo progetto, intitolato Godzilla Minus One.

Infatti verso la fine dell’anno, Toho Studios tornerà con questo nuovo film kaiju. L’annuncio è arrivato con il primo trailer di Godzilla Minus One, che ha inevitabilmente hanno reso un intero fandom entusiasta. E con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare il design ufficiale del nuovo kaiju di Godzilla Minus One.

Non molto tempo fa, Toho Studios ha condiviso una serie di materiali promozionali per Godzilla Minus One. Tutti si concentrano sul Re dei Mostri. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider GormaruIsland. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#Godzilla / GODZILLA MINUS ONE – A monstrous king with a grotesque crown – and we love it pic.twitter.com/4didxjwBee — GORMARU (@GormaruIsland) July 12, 2023

Come si può vedere, è possibile dare un’occhiata al Re dei Mostri per intero. E questo design ufficiale dimostra che il Kiju sembra più nodoso che mai.

Coperto di punte ossute, Godzilla richiama perfettamente la preistoricità che lo contraddistingue. I suoi piedi sono enormi e il suo aspetto terrificante è completato da una bocca dotati di denti affilati come rasoi. La più grande caratteristica da notare sono le sue pinne dorsali. Il titano ha un’enorme coda ed è disseminata di pinne appuntite.

Questo nuovo progetto segna il primo film kaiju di Toho, dopo l’uscita di Shin Godzilla e i conseguenti elogi globali, nel 2016. Ora, lo studio è pronto a competere con il MonsterVerse che abbiamo visto nei cinema di Legendary Entertainment. Godzilla Minus One riporterà i fan alle radici del franchise, in quanto il film sarà ambientato nel Giappone del secondo dopoguerra.

Il franchise su questa creatura nasce nel momento in cui il ricordo dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki e l’incidente del Daigo Fukuryu Maru era ancora vivido. Dunque fu inteso come una metafora per le armi nucleari. Più la serie progrediva, più certi film raffigurarono Godzilla come un eroe, mentre altri mantenevano la caratterizzazione originale di un mostro distruttivo.

Fonte – Comicbook