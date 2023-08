Bleach TYBW: Tite Kubo parla del dettaglio che non avrebbe omesso

Bleach è tornato quest’estate sul piccolo schermo con la seconda parte dell’anime noto come La Guerra dei Mille Anni – Separazione. A continuare a occuparsi dell’adattamento del manga scritto e disegnato da Kubo, è sempre lo Studio Pierrot che ha lavorato sodo sulle recenti vicende di Ichigo Kurosaki e della Soul Society.

Con il presente articolo vogliamo però riportare che Tite Kubo ha colto l’occasione per condividere i suoi pensieri con gli animatori. Nell’ultimo episodio dell’anime, c’è una scena specifica sulla quale Kubo si è focalizzato scrupolosamente, affinché fosse fedele al manga sul piccolo schermo .

Dei tanti membri del Wandenreich, forse nessuno era più terrificante di As Nodt. Parliamo dello spadaccino mascherato che aveva rubato il Bankai di Byakuya e stava tentando di uccidere sua sorella Rukia. Sebbene lo Sternritter non sia riuscito a fare affidamento al potere di Byakuya, questo ha scatenato il suo potere reale, che ha caratterizzato l’episodio 19 come uno dei più terrificanti di sempre.

Designato come “F”, alias “The Fear”, il potere di Nodt era quasi troppo da gestire per Rukia. Tuttavia, fortunatamente, l’alleato di Ichigo ha ricevuto un grande aiuto da suo fratello che ha contribuito a capovolgere le sorti dello scontro. Infatti Rukia è riuscita a eliminare definitivamente Nodt, liberando il suo Bankai al massimo potere.

Ma qual è il dettaglio che Kubo non avrebbe omesso? Pierrot aveva inizialmente pensato di tagliare alcune battute più lunghe di As Nodt sulla paura. Tuttavia erano importanti perché non solo descrivono la condizione attuale del villain, ma permettono di guardare al suo passato da un letto d’ospedale, aggrappandosi alla vita.

Quindi il magaka di Bleach ha insistito per riportare le battute di Nodt fedelmente nell’anime. Una delle frasi più importanti pronunciate dal villain è: “Mi chiedo se il paradiso sia un posto dove è facile respirare“. Questa infatti denota un bel cambiamento di Nodt, da quando è diventato un membro delle forze di Yhwach.

Con l’episodio più recente di Bleach, uno dei membri più spaventosi dello Sternritter è ora deceduto. Ma ci sono molte altre minacce sotto il comando di Yhwach, senza nemmeno includere la mente dietro il Wandenreich.

