One Piece con la puntata 1072 ha rivelato la maggior parte dei poteri di Luffy, mostrando al pubblico di cosa quest’ultimo sia capace. Con il promo della nuova puntata però, vediamo già che il focus dello scontro sarà spostato su quanto accade a Onigashima durante il feroce scontro, tagliando di netto il ritmo dello scontro.

Ovviamente non mancheranno delle tranche con al centro l’arduo scontro ma probabilmente quest’ultimo non sarà al centro delle vicende come vista nell’ultima puntata pubblicata. Sicuramente non è un problema lo “stacco” dal combattimento, anche perché le fiamme di Onigashima si stanno espandendo sempre di più e alla fine il resto dei personaggi deve trovare un metodo per sfuggirne.

L’episodio 1073 di One Piece si intitola “Nessuna via d’uscita! A Hellish Scene on Onigashima” e a quanto pare metterà al centro le difficoltà di Jinbe e Sanji con le fiamme che ormai imperversano intorno a loro. Quindi alla base di questo i nostri personaggi dovranno trovare una via di uscita prima che sia troppo tardi, mentre sulla Cupola del Teschio si infiamma sempre di più lo scontro.

One Piece 1073: cosa vedremo nel prossimo episodio?

Come sempre la puntata uscirà prima in Giappone il 19 agosto mentre su Crunchyroll sarà disponibile poco tempo dopo. Le ultime due come ben ricordiamo hanno mandato il tilt la piattaforma streaming per alcune ore, rammentando ancora una volta tutto il successo anche animato dell’opera di Eiichiro Oda.

Anche internet è letteralmente esploso e tra trend, meme, post opinioni, emoji a tema Gear 5 e quant’altro, la rivelazione della nuova forma di Luffy nella trasposizione animata è stata davvero un bel successo e quindi ancora oggi siamo qui ad esaltarne l’importanza e il valore.

Piano piano il combattimento tra Kaido e Luffy sta volgendo al termine e come accennato anche la saga di Wano sta mostrando le ultime battute, in attesa di vedere l’inizio della saga finale anche nella serie animata.

Fonte Comic Book