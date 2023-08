Bleach TYBW: il Bankai di Rukia debutta nell’anime

La seconda parte dell’anime di Bleach: La Guerra dei Mille Anni – Separazione ha debuttato quest’estate su Disney+, segnando il ritorno di Ichigo sul piccolo schermo.

E da quando è tornato, Bleach ha fatto diversi passi in avanti nella lotta tra i Quincy contro i Mietitori di Anime. E l’ultimo episodio della serie shonen ha mostrato il Bankai di Rukia Kuchiki, che ha ora scatenato finalmente il suo potere al massimo!

I protagonisti della serie hanno subìto alcune perdite importanti contro lo Sternritter nella prima parte dell’adattamento anime che si concentra sull’arco finale del manga scritto e disegnato da Tite Kubo. Di conseguenza alcuno dei Mietitori di Anime hanno seguito un faticoso e strano addestramento con i membri della Squadra Zero nel territorio del Soul King.

Ora i fan possono finalmente vedere i frutti di quegli sforzi. Dopo aver precedentemente rivelato la nuova forma del Bankai di Renji Abarai come risultato di questo addestramento nell’episodio precedente, il nuovo episodio di Bleach punta i riflettori su Rukia. Quest’ultimo affronta lo stesso Sternritter che una volta sconfisse suo fratello, Byakuya Kuchiki, ossia As Nodt.

Nei momenti finali dell’episodio 19, dopo aver mostrato tutta la potenza del suo Zanpakuto, scatena il potere agghiacciante del suo Bankai. In questo modo riesce porre fine al combattimento prima che As Nodt potesse anche solo accorgersene.

Di seguito riportiamo una breve clip che cattura il momento iconico di Rukia:

According to Sagisu "Never Meant to Belong" expressed Rukia's despair, and now it expresses her acceptance.

The circle is finally complete, the story is finally complete. Never doubt these great artists again. Pure Kino. pic.twitter.com/HImGkOKXPy

— ~𝙁𝙖𝙣𝙞~ 𝙄'𝙈 𝙏𝙃𝙀 𝙀𝘿𝙂𝙀 (@FAAAAAAAAANI_) August 12, 2023