Bleach: Tite Kubo ha quasi rilasciato degli spoiler sulla serie

Bleach si è concluso nel 2016, dopo una lunga serializzazione sulla rivista Weekly Shonen Jump di ben 16 anni. Tite Kubo in seguito è tornato a lavorare ad altri progetti manga come Burn the Witch e l’anno scorso l’ studio di animazione, Pierrot ha riportato Ichigo in televisione con l’adattamento dell’ultimo arco narrativo intitolato La Guerra dei Mille Anni. Recentemente abbiamo riportato che la seconda parte dell’anime è pronta a tornare l’8 luglio e nonostante il manga sia terminato, Kubo è pienamente coinvolto. Ma con il presente articolo riportiamo che il mangaka ha quasi rovinato tutto rischiando di rilasciare degli sequel di Bleach in una recente conversazione.

Il tutto è accaduto lo scorso fine settimana quando Kubo ha rilasciato un’intervista per il suo fan club su YouTube. In questa occasione ha parlato a lungo di Bleach, ma, secondo chi ha condotto questa intervista, una certa parte dell’intervista è stata tagliata prima della pubblicazione.

Ha dichiarato di aver condiviso diverse foto della divertente intervista. “Penso che Tite Kubo sia un genio, quindi sono molto felice che continui a disegnare anche adesso. A proposito, una parte su Ukitake e sulla saga dell’Inferno è stata tagliata“, ha condiviso l’host.

Come si può immaginare, questo piccolo aggiornamento ha lasciato perplessi i fan di Bleach. Dopotutto, Ukitake e la Saga dell’Inferno potrebbero non sembrare entusiasmanti all’inizio, ma i lettori dovrebbero riconoscere il loro collegamento. Kubo ha ricominciato Bleach più di un anno fa con uno speciale one-shot che fungeva da sequel del manga originale. In questo modo i fan hanno potuto apprendere alcuni grandi segreti sul Gotei 13, l’Inferno e una serie di capitani morti. Ukitake ha ricevuto particolarmente attenzione, e il one-shot si è concluso con una discussione sulla saga dell’Inferno.

Sembra che Kubo si sia concentrato sul momento più culminante durante questa intervista, successivamente tagliata. Probabilmente il team di Shueisha non vuole divulgare alcune cose legate a Bleach. Questa scelta ha convinto gli appassionati che la serie continuerà il suo manga, anche se Kubo non ha parlato di nessun futuro one shot.

Per il momento, però, tutti i fan possono concentrarsi sull’adattamento anime de La Guerra dei Mille Anni, che sarà divisa in quattro parti. La prima ha debuttato l’anno scorso con 13 episodi, mentre la seconda sarà visibile su Disney+ a partire dall’8 luglio.

