One Piece ha raggiunto la parte conclusiva dello scontro tra Kaido e Luffy, con quest’ultimo che ha Risvegliato il vero potere del suo Frutto del Diavolo, possedendo ora dei poteri leggendari capaci di fargli svoltare e gestire ogni combattimento come desidera, mettendo spesso e volentieri in difficoltà il suo avversario.

Dopo la presentazione della puntata 1071, il Gear 5 ha cominciato a mostrare nell’episodio successivo gran parte del suo potenziale, mostrando al pubblico tutto quello di cui ora Luffy è capace. Con una forte ispirazione ai vecchi cartoon Oda fa compiere delle mosse davvero bizzarre al suo personaggio, come il “Gum-Gum Jump Rope”, dove il protagonista di One Piece usa Kaido come una corda per saltare.

Come se non bastasse il capitano dei Mugiwara diventa gigante, corre come se fosse in un cartone animato dei Looney Tunes e come se non bastasse ridicolizza il suo avversario sempre di più, citando allo stesso tempo anche il Super Saiyan, quando improvvisamente durante lo scontro il suo corpo di avvolge di un Ki dorato.

Anche se il potere è ridicolo durante un momento di riflessione Kaido capisce il come il suo avversario sia diventato davvero forte, senza contare che in quel momento non esistono neanche dei metodi per contrastarlo, visto che ormai neanche la sua mazza chiodata può fare qualcosa per fargli del male.

One Piece 1072: Luffy lancia i suoi attacchi più strambi di sempre [SPOILER]

Oltre a diventare gigante e usare l’avversario come se fosse una corda da allenamento, Luffy ha la capacità di diventare grosso e muscoloso all’occorrenza per uscire dalle fauci del nemico, rammentandovi che in quel preciso istante Kaido è ancora a forma di drago.

Non serve dire che al momento questi sono gli attacchi più strambi e ridicoli di sempre da parte di Luffy, destinato a fare grandi cosa nel mondo di One Piece successivamente al suo Risveglio riguardante Joy Boy.

