One Piece durante lo scorso weekend ha trasmesso su Crunchyroll l’episodio 1072 sulla piattaforma Crunchyroll, andata ancora in crash durante la mattinata di domenica 13. Dopo il successo specialmente sul web della puntata 1071 dell’anime, la seconda successivamente alla rivelazione del Gear 5 sembra aver raggiunto lo stesso apice anche se forse, sta ricevendo ancora più pareri positivi per quanto riguarda la qualità delle animazioni.

Lo scorso episodio alla fine è stato solamente di presentazione/rivelazione, dato che l’ultimo pubblicato si è concentrato maggiormente sullo scontro tra Kaido e Luffy, mettendo in risalto alcune delle abilità di quest’ultimo. La Toei ha deciso di inserire dei cambi di animazioni nella puntata, lanciando e rilanciando al pubblico delle trovate spesso gradevoli se vogliamo, che hanno messo in risalto parte del nuovo potere di Cappello di Paglia.

Come leggiamo su Comic Book il pubblico, specie su Twitter/X è andato in delirio e così come la settimana scorsa abbiamo avuto modo di leggere alcune delle opinioni più virali degli appassionati, prevedibilmente concentrati sulla qualità animata raggiunta ancora una volta da One Piece.

One Piece 1072: le reazioni del pubblico verso le animazioni dell’episodio

One Piece #1072, was Legendary. Bahi JD, Ohira, Onishi, Tu, Ota, Mori and many more amazing sakuga blessed this ep. #sakuga pic.twitter.com/UVWrP3CLFr — ムラド (@0XMURADX0) August 13, 2023

Da come potete leggere qualcuno lo ritiene già leggendario, pubblicando una clip dove nella puntata 1072 viene rivelato un cambio di animazione qualitativamente alto, mettendo in risalto tutta la potenza di Luffy e il Risveglio del suo Frutto del Diavolo. Di seguito vengono poi esaltate alcune scene della puntata, dove l’utenza sceglie e mette al servizio del pubblico:

Vengono apprezzati ancora una volta anche i riferimenti ai cartoon vecchia scuola come i Looney Tunes e Tom & Jerry: nei frame in calce Luffy perde letteralmente la faccia durante una corsa, per poi recuperarla e attaccarla nuovamente all’suo viso: vedere per credere. Non mancano i 10/10 e allo stesso tempo il giudizio generale e comprensivo della puntata, ancora una volta un evento che ha mandato in tilt internet.

Fonte Comic Book