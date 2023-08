One Piece: lo scontro tra Kaido e Luffy senza tagli in questo video fan-made

One Piece ha mostrato finalmente il Gear 5 in versione animata, e tutto questo ha sbizzarrito il cervello dei vari artisti e appassionati. Infatti dopo la pubblicazione di varie fan art, così come leggiamo su Comic Book è arrivato anche il classico video senza tagli di un utente, che da come avrete capito monta insieme lo scontro animato tra Kaido e Luffy senza l’intrusione di altre scene o combattimenti.

Con la rivelazione del Gear 5 le persone che vorrebbero recuperare tutto lo scontro tra lo Yonko e Luffy, hanno la possibilità di farlo senza dover guardare decine e decine di episodi con delle “intrusioni” di mezzo, come ad esempio flashback, varie sequenze slice of life o semplicemente altri scontri, come ad esempio quelli di Zoro e Sanji.

La fatica è di un utente Twitter AotDaily, una persona dalla volontà di ferro. Riguardarsi tutte le puntate, per poi montarle e tagliarle insieme di certo non è un’impresa semplice, anche se alla fine il frutto della fatica si vede e come. Chiunque vorrà recuperarsi la battaglia, il video è comodamente disponibile su Twitter, nonché all’interno del presente articolo.

Il combattimento tra Kaido e Luffy montato senza tagli al momento dura quasi 2 ore, senza contare che il tutto ancora deve terminare. Infatti la clip si chiude proprio per preparare l’utenza all’arrivo del Gear 5.

Il video è andato già virale e al momento ha raggiunto più di 1 milione di visualizzazioni, oltre che numerose interazioni tra like, condivisioni e commenti vari. La battaglia per la liberazione di Onigashima continua all’interno dell’anime, dando spazio anche a delle animazioni folli con al centro la nuova trasformazione ideata da Oda. Avete visto la puntata? Cosa ne pensate? Il manga è possibile recuperarlo sull’app ufficiale Shueisha MANGA Plus.

Fonte Comic Book – Twitter