One Piece – Netflix: la scelta dell’attore per Zoro è stata difficile

One Piece sta entusiasmando completamente tutti i fan presenti in ogni parte del manga mondo, dopo l’uscita dell’episodio più atteso di sempre. Ci riferiamo al 1071 che ha visto il debutto del Gear Fifth di Monkey D. Luffy contro Kaido. Ma per i fan non finisce di certo qui, in quanto l’ultimo giorno del mese di agosto farà il suo debutto su Netflix il primo progetto live-action in assoluto della serie.

Il 31 agosto, Netflix rilascerà la prima stagione del live-action di One Piece. E i fan potranno vedere gli attori Inaki Goody, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson e Taz Skylar interpretare rispettivamente Rufy, Nami, Usopp e Sanji. Con il presente articolo vogliamo però concentrarci su Roronoa Zoro e sull’attore che lo interpreta, ossia Mackenyu.

E lo showrunner della serie ha approfondito nel dettaglio la difficoltà riscontrata nella scelta dell’attore che avrebbe interpretato lo spadaccino dei Cappelli di Paglia.

Mackenyu ha dimostrato di avere già una prolifica carriera di attore. Infatti ha interpretato diversi personaggi di altre serie anime per altri progetti live-action. L’attore ha interpretato personaggi di serie famose come Le bizzarre avventure di JoJo, Fullmetal Alchemist, I Cavalieri dello e Rurouni Kenshin per citarne alcuni.

Ma sicuramente ottenere il ruolo di Roronoa Zoro potrebbe essere uno di quelli più importanti ad oggi, poiché One Piece rimane un leggendario franchise shonen rispetto a tanti altri. Cambiando il colore dei suoi capelli in verde e allenandosi per affrontare il leggendario spadaccino, Mackenyu si è dedicato anima e corpo per il ruolo.

Lo showrunner Matt Owens ha nuovamente colto l’opportunità per discutere dell’imminente adattamento live-action. In un recente trafiletto, Owens ha affermato che trovare l’attore giusto per interpretare lo spadaccino di Cappello di Paglia è stato difficile quasi quanto scegliere Monkey D. Rufy.

Confessa che la scelta di Zoro era tanto difficile quanto quella di Rufy. C’era una lista di requisiti molto specifica che hanno seguito durante le audizioni e Mackenyu e ha riscontrate tutte positivamente. “Lavora molto duramente, specialmente sulle scene più acrobatiche. L’ha preso molto sul serio e si vede” dice Owens.

La serie One Piece di Netflix adatterà la Saga dell’East Blue Saga in otto episodi. Il mangaka, Eiichiro Oda ha seguito da vicino lo sviluppo del progetto nel ruolo di produttore esecutivo.

Fonte – Comicbook