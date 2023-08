One Piece con l’episodio 1071 ha fatto letteralmente impazzire internet e tra varie opinioni la puntata è entrata fin da subito nei trend di Twitter. Prima della pubblicazione su Crunchyroll, il noto social a quanto pare ha voluto anticipare l’evento creando un emoji a tema, raffigurante appunto la testa della nuova forma di Luffy.

Usando l’hashtag “#ルフィ” in un vostro post su Twitter/X potete usufruire di questa simpatica emoji rappresentativa/celebrativa di questa nuova forma di Luffy, nel caso vogliate lasciare un commento su uno degli episodi più attesi del 2023. Probabilmente questa è stata un’altra trovata di marketing di Toei ovviamente, che ha deciso di collaborare con Twitter per tirare fuori questa trovata pubblicitaria.

Da come vedete dall’immagine vi basterà inserire questi kanji all’interno del vostro post, così vi comparirà la testa di Luffy così come la vedete sopra. Questa è solamente una delle trovate di marketing da parte della produzione, insieme a quanto fatto durante le due giornate dello One Piece Day svoltesi il 21 e il 22 luglio.

In quel caso è stato anche creato un pallone gigante ritraente il Gear 5, dove il pubblico ha avuto occasione di vedere una creazione degna di nota, sancendo ancora una volta la valenza del brand di One Piece.

One Piece: Twitter dedica un emoji al Gear 5

L’episodio 1071 ha sancito uno spartiacque all’interno del mondo di One Piece, specie se andiamo a considerare la rivelazione riguardante il frutto di Luffy, rivelatosi una cosa totalmente diversa da quanto visto all’interno dei capitoli degli ultimi 25 anni. Quindi non parliamo di un grande evento solo dal piano del markeing, ma stiamo discutendo di una puntata importante per la mitologia di One Piece, celebrata da Toei nel migliore dei modi.

Anche la trovata dell’emoji su Twitter è stata un colpo di classe, visto che l’utenza potrà partecipare in maniera singolare alle varie discussioni presenti sul noto social, dove al momento ha tra i trend principali proprio il Gear 5.

Fonte Comic Book