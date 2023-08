One Piece: il Gear 5 viene disegnato in una risaia giapponese

Tra pochi giorni One Piece esordirà con il Gear 5, la nuova trasformazione di Luffy sfoderata all’interno del manga alcuni mesi fa. L’hype è ormai alle stelle e il pubblico non sta più nella pelle. Come leggiamo su Comic Book è stato dedicando un disegno al personaggio all’interno di una risaia giapponese, coronando così un vero capolavoro artistico.

Luffy viene rappresentato non solo nella sua nuova forma, ma anche in altre pose, creando così una sorta di evoluzione inerente al suo percorso che lo ha condotto a questa crescita straordinaria. Come già accennato questa sorta di tributo al personaggio e alla sua nuova forma saranno al centro delle notizie nei prossimi mesi, visto che ormai l’episodio 1071 è alle porte.

Questo scaturisce solamente l’inizio della fine per Kaido, visto che la battaglia è appena cominciata. Da come è possibile vedere dal post in alto, accanto al Gear 5 c’è anche Luffy in versione timeskip, visto che è stato rappresentato con la cicatrice sul petto, segno della battaglia di Marineford. Oltre la foto è possibile visionare anche un video di circa 45 minuti, una sorta di backstage su quest’opera d’arte.

Il posto, ovvero Inakagate, un villaggio nella prefettura di Aomori in Giappone, non è nuovo a questo genere di cose, visto che anche in passato ha proposto altre cose del genere. Il video “making of” visionabile in alce è molto interessante e come accennato mette in risalto il lavoro fatto nella risaia.

Questo video, così come l’opera in se, conferma ancora una volta tutto l’amore del Giappone verso One Piece, una delle serie più importanti e influenti degli ultimi 26 anni.

Dopo un tasso considerevole di tempo Oda ha deciso di annunciare la parte finale del manga, anche se conoscendolo ci vorranno ancora molti anni prima di arrivare definitivamente alla conclusione. Cosa ne pensate?

Fonte Comic Book