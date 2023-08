One Piece ha debuttato con il Gear 5 anche all’interno dell’anime, scatenando l’entusiasmo del pubblico in hype ormai da mesi per l’episodio 1071. La nuova forma di Cappello di Paglia ha senza dubbio acceso l’entusiasmo del pubblico, che ovviamente lo ha subito confrontato con l’Ultra Istinto di Goku, ricordandovi anche che non conosciamo i limiti della potenza di nessuna delle due trasformazioni.

Forse Luffy è in vantaggio in questo caso però, visto che l’unico limite è la sua fantasia, ma come ben sappiamo Goku non ha ancora sbloccato il suo completo potenziale, mantenendo tutti in un limbo di cui ancora non conosciamo tutti i dettagli.

Anche se l’Ultra Istinto è una versione ancora base in un certo senso, e quindi Goku deve ancora renderla al massimo tramite ardui allenamenti di corpo e mente, Luffy può letteralmente trasformare l’ambiente che lo circonda, combattendo a modo suo dando sfogo così a tutta la sua fantasia: per Goku al momento questa caratteristica sarebbe un vero problema.

Luffy potrebbe piegare e “gestire” Goku a suo piacimento ora come ora, quindi è anche normale che al momento si possa mettere Cappello di Paglia un’asticella più in alto rispetto a Goku, momentaneamente alle prese con lo sbloccare al meglio il suo vero potenziale.

One Piece: il Gear 5 potrebbe essere più forte dell’Ultra Istinto?

Quindi in sintesi per via della capacità di trasformare qualunque cosa in quello che vuole, Luffy con il Gear 5 potrebbe essere in vantaggio rispetto a l’Ultra Istinto di Goku, al momento troppo primordiale e “limitato” rispetto a quanto visto nella nuova puntata di One Piece, dove Luffy ha preso letteralmente Kaido versione drago come se fosse un palloncino alle feste per bambini, stirandolo e lanciandolo come nulla fosse.

Inoltre ha alzato il suolo roccioso della Cupola del Teschio per usarlo come scudo, parando uno degli attacchi più forti di Kaido senza ricevere un graffio. Non conosciamo ancora i limiti di entrambi, quindi la battaglia è ancora apertissima a ulteriori sviluppi.

Fonte Comic Book