Mashle: svelati i primi design dei nuovi personaggi della seconda stagione

Mashle: Magic and Muscles ha fatto il suo debutto ufficiale sul piccolo schermo con la prima stagione anime all’inizio di quest’anno come parte della programmazione primaverile 2023. E subito dopo la conclusione dell’episodio finale della prima stagione è stata annunciata una seconda stagione, già in lavorazione. La seconda stagione dell’anime di Mashle: Magic and Muscles adatterà l’arco dell’esame di selezione del visionario del manga scritto e disegnato da Hajime Komoto. Quindi questo vuol dire che la seconda stagione introdurrà nuovi personaggi. Infatti, con il presente articolo vogliamo riportare i primi design dei nuovi personaggi in arrivo.

La seconda stagione di Mashle si sta preparando per il suo debutto il prossimo anno e farà parte del programma anime dell’inverno 2024. Queste nuove informazioni arrivano in occasione dell’evento dell’Aniplex Online Fest di quest’anno. Anche se le novità sulla seconda stagione anime non sono molte, sono arrivati i primi design dei nuovi personaggi che debutteranno nell’arco dell’esame di selezione del visionario. I loro nomi sono Ryoh Grantz, Orter Madl e Margarette Macaron. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider mashle_official. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Ricordiamo che la serializzazione del manga di Mashle su Weekly Shonen Jump si è conclusa all’inizio di quest’anno, ma l’anime tornerà con la stagione 2 il prossimo gennaio nel 2024. Una data di uscita ufficiale deve ancora essere annunciata, ma coloro che non hanno ancora visto la prima stagione, possono recuperare tutti gli episodi su Crunchyroll sottotitolati in italiano.

Mashle è un manga ambientato in un mondo dove la magia è tutto e viene usata con disinvoltura da tutti. Ma, sempre in questo mondo, c’è una foresta profonda e oscura dove vive un ragazzo che si allena con determinazione. Il suo nome è Mash Burnedead e non può usare la magia. Tutto ciò che desidera è vivere una vita tranquilla con la sua famiglia, ma un giorno le persone iniziano improvvisamente a cercare di ucciderlo e quindi si iscrive alla Scuola di Magia. Il suo obiettivo è tornare alla sua vita tranquilla con suo padre. I suoi muscoli sfideranno tutti gli aggressori che useranno la magia contro di lui.

