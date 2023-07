Mashle: annunciata la seconda stagione dell’anime!

Mashle: Magic And Muscles è tra le serie manga Shonen ad essersi affermata principalmente nel corso del 2023. Le vicende di questa serie si concentrano sul protagonista principale Mash, che cerca di diventare il Divino Visionario senza essere però minimamente dotato di qualche abilità magiche. E la magia nel mondo scritto e disegnato dal mangaka Hajime Komoto.

Mashle è considerato essere una sorta di incrocio tra One- Punch Man e Harry Potter. E con il presente articolo vogliamo riportare che dopo l’uscita del dodicesimo episodio dell’anime, A-1 Pictures ha confermato che la serie tornerà nel 2024 per continuare la storia di Mash Burnedead con la seconda stagione dell’anime.

Nella prima stagione di Mashle: Magic And Muscles, che ha debuttato ad aprile di quest’anno in Giappone, abbiamo conosciuto il protagonista Mash Burnedead, un personaggio dalla forza fisica che potrebbe metterlo su un livello simile a Saitama. La prima stagione animata ha cercato di chiarire come Mash sia capace di fare credere ai suoi compagni studenti e agli insegnanti della Easton Magical Academy, che la sua abilità fisica è in realtà magica. Come gli spettatori hanno visto, la serie presenta più di alcune caratteristiche molto simili a Harry Potter in termini di scuola di magia e dei maghi.

La pagina Twitter ufficiale di Mashle: Magic And Muscles ha confermato che la serie tornerà con una seconda stagione. Il periodo di uscita entro il quale sarà prevista è gennaio del prossimo anno, 2024. Questo annuncio arriva insieme ad un nuovo trailer che si può vedere in cima al presente articolo. Questi ha condiviso brevi anticipazioni su quello che i fan potranno guardare. A-1 Pictures, lo studio di animazione che ha realizzato la prima stagione, si riconferma anche per la successiva.

Per quanto riguarda il manga di Mashle, recentemente abbiamo riportato che si è concluso. Le vicende sono ambientate in un mondo dove la magia fa parte della vita di tutti i giorni ed è usata per qualunque occorrenza. Il protagonista principale è Mash e vive nelle profondità della foresta dove trascorre le giornate impegnandosi a potenziare costantemente il corpo. Questo perché non riesce a usare la magia ma un giorno la sua vita tranquilla viene messa in pericolo.

Fonte – Comicbook