Mashle: annunciata la data del gran finale della serie

Mashle: Magic And Muscles è uno dei manga shonen più interessanti che ha guadagnato tantissimo seguito dopo l’annuncio del primo adattamento anime della serie. Infatti è stata una delle principali attese degli anime del 2023, sviluppata dallo studio di animazione A-1 Pictures. Le vicende sono incentrate sul giovane Mash Burnedead il cui acume magico è basso, ma è compensato dalla forza fisica. Al momento la prima stagione dell’adattamento anime continua a pubblicare nuovi episodi, ma il manga è ormai prossimo alla conclusione. Infatti con il presente articolo vogliamo riportare la data di uscita del gran finale del manga di Mashle.

Scritto e disegnato da Hajime Kōmoto, Mashle pubblicherà il suo cosiddetto “Super Climax” il 2 luglio. Parliamo quindi del capitolo finale, che arriverà sulle pagine di Weekly Shonen Jump e sarà lungo ventiquattro pagine. Queste daranno un affettuoso addio a Mash. Sebbene il protagonista della serie abbia vissuto diverse battaglie dinamiche, la serie si è consolidata come una serie comica in tutto e per tutto.

E il mangaka ha saputo introdurre un mondo esilarante e il mondo magico in cui Mash Burnedead cerca in tutti i modi di diventare il “divino visionario” con l’obiettivo di salvare suo padre e vivere una vita tranquilla. Hajime Komoto ha iniziato a lavorare a Mashle nel 2020, quindi si conclude piuttosto presto. Dopotutto è entrato nell’arco finale nel maggio 2022. In Italia il manga è pubblicato dalla casa editrice Star Comics dal 2021, dopo averlo annunciato al Lucca Comics & Games 2020.

Possiamo definire Mashle: Magic And Muscles come una serie che unisca Harry Potter e One-Punch Man. Tuttavia mantiene diversi elementi caratteristici che definiscono la storia ambientata in un mondo in cui esiste la magia. Questa viene usata costantemente nella vita quotidiana. Fa parte di questo mondo Mash, un giovane che vive nelle profondità della foresta e trascorre le giornate impegnandosi in esercizi per muscolarizzare il corpo. Infatti lo fa per cercare di compensare l’incapacità di usare la magia. Un giorno però la sua vita viene messa in pericolo e dovrà risolvere ogni tipo di problema e sfida senza far capire che lui e la mangia viaggiano su due binari opposti.

