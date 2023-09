Doraemon diventa “terrificante” con un crossover di Junji Ito

Doraemon è un manga scritto e disegnato da Fujiko F. Fujio, ed è in assoluto l’opera non solo più popolare e longeva del mangaka, ma è considerata una delle serie manga e anime più famose e di successo di tutti i tempi. In particolar modo è una delle icone più rappresentative della cultura pop giapponese. Doraemon è un adorabile felino proveniente dal futuro, il cui debutto risale agli anni ’60. Da allora ha ricevuto innumerevoli progetti anime, film, videogiochi e merchandise. Con il presente articolo riportiamo che per contribuire a celebrare la stagione spettrale che si sta avvicinando, il gatto volante blu è diventato “spaventoso” grazie a uno dei più grandi maestri moderni dell’horror, Junji Ito.

Junji Ito è un’altra icona piuttosto influente nel mondo degli anime e dei manga. Continuando a pubblicare storie inquietanti di terrore, le opere del mangaka hanno chiaramente ricevuto numerosi adattamenti anime. All’inizio di quest’anno, Netflix ha pubblicato una serie antologica, Maniac: Japanese Tales of The Macabre di Junji Ito. In questo modo molte delle sue storie horror hanno debuttato per la prima volta sul piccolo schermo.

Inoltre abbiamo recentemente riportato che, durante il Comic-Con di San Diego di quest’anno, è stata rilasciata una breve clip dell’adattamento anime di Uzumaki di Adult Swim. Parliamo del primo progetto anime di una delle storie più grandi di Ito. I fan continuano ad attendere con ardore e pazienza questo adattamento, che ha subito numerosi slittamenti a causa del COVID-19 e di problemi di produzione.

Junji Ito non sta creando una nuova storia di Doraemon. Ma il manga di Fujiko F. Fujio con protagonista il futuristico gatto robot, ha ottenuto una versione spettrale con il commento dell’acclamata icona dei manga horror Junji Ito. L’editore Tentōmushi Comics ha pubblicato Doraemon: Zokuzoku Bururu Horror-Hen (Shivering Horror Edition) il 28 agosto.

L’antologia raccoglie quindici racconti che ruotano attorno a racconti spettrali che tormentano Doraemon e la sua famiglia. I capitoli selezionati includono storie di futuri gadget andati storti.

Pur avendo un progetto anime piuttosto importante da supervisionare, Ito sta anche cercando di prendere d’assalto Hollywood. In passato, abbiamo visto infatti l’adattamento live-action di Tomie, uno dei più grandi personaggi di Ito. Ma l’altro progetto attualmente in corso è l’adattamento live-action di Bloodsucking Darkness, in collaborazione con Fangoria Studios.

Fonte – Comicbook