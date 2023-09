One Piece: Netflix mostra il processo di trasformazione di Jeff Ward in Buggy il Clown

One Piece ha siglato un altro record incredibile nella sua lunghissima storia di successi. Dopo aver debuttato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 1997, il manga è ancora in corso ed è considerato il manga shonen più famoso e di successo di tutti i tempi. Basti pensare infatti che ha recentemente raggiunto il record di vendite e di tiratura iniziale in Giappone. Nel 2015 è entrato nel Guinness dei primati come serie a fumetti disegnata da un singolo autore con il un numero di copie pubblicate corrispondente a 320 milioni. Successivamente, pochi anni dopo, è diventato manga ad avere venduto di più al mondo, con oltre 500 milioni di copie in circolazione al 2022.

Anche la serie anime sviluppata da Toei Animation ha siglato traguardi importanti, ma quello più importante l’ha raggiunto con l’adattamento dell’arco di Wano. Tuttavia il 2023 sarà ricordato come un anno memorabile per il live-action per un motivo ancora più preciso. Stiamo parlando del live-action, che è una parte della celebrazione dei 20 anni della serie. Infatti nel mese di luglio risalente al 2017, Hiroyuki Nakano annunciò che le case di produzione Tomorrow Studios e Shūeisha avrebbero iniziato la produzione di un adattamento televisivo in live action di One Piece.

Chiaramente questa novità aveva da un lato spaventato i fan, ma dall’altro scatenato in tutti loro una forte curiosità. Sono comprensibili tutti i sentimenti e le sensazioni di fallimento del live-action, ma quello che sorprende è che dopo il suo debutto, avvenuto il 31 agosto di quest’anno tutti i fan si sono ricreduti. Infatti il primo live-action di One Piece è un grande successo globale, come abbiamo già riportato. E il personaggio che ha maggiormente conquistato tutti in maniera oggettiva è Buggy il Clown. Interpretato da Jeff Ward, il pirata più amato di sempre si presta molto bene nel live-action, e Ward ha un merito incredibile, dato che è riuscito a dargli delle sfumature inesistenti nel manga. Non a caso a molti ricorda anche il Joker e questo non arreca alcun dispiacere.

Con il presente articolo vogliamo riportare il processo di trasformazione di Jeff Ward in Buggy il Clown, condiviso da Netflix. Di seguito è possibile guardare il contenuto che mostra il grande lavoro nel make-up svolto dal team del live-action di One Piece:

The Clown Prince of ONE PIECE, Jeff Ward's transformation into Buggy, is now forever tattooed in my brain. #OnePieceNetflix pic.twitter.com/FRyn84QHwL — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) September 5, 2023