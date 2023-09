One Piece – Netflix: l’attore di Zoro parla del suo obiettivo nel live-action

One Piece è uno dei manga Shonen più famosi e amati in tutto il mondo e il successo che ha ottenuto nel corso degli anni è irraggiungibile per qualsiasi altra serie. Oltre al manga e all’anime, ora il franchise Shonen nato dalla mente del geniale Eiichiro Oda, sta continuando a conquistare ulteriormente i fan grazie al primo adattamento live-action di Netflix. E con il presente articolo vogliamo riportare che in una nuova intervista, uno degli attori star dello show dice che spera che la serie live-action soddisfi tutti i fan.

L’attore in questione è Mackenyu, l’attore che ha interpretato Zoro, lo spadaccino dei Cappelli di Paglia, il quale ha parlato con Vogue Man a Hong Kong. In questa occasione l’attore giapponese ha parlato a lungo della sua carriera che lo ha portato al suo ruolo di Zoro su Netflix. Mackenyu, ha preso parte a numerose produzioni basate sugli anime. Ma quando è arrivata l’opportunità di interpretare un grande personaggio di One Piece, le aspettative di Mackenyu erano alte.

Confessa che il suo obiettivo per il live-action è di compiacere i fan della serie, tanto quanto le persone che non l’hanno mai visto. “Se sei disposto ad aprire la tua mente e sfidare te stesso, c’è sempre qualcosa di nuovo che il live-action può aggiungere” dice l’attore.

Ha anche aggiunto che ha sempre pensato a come mantenere alto il livello delle cose e renderlo al meglio.

Mackenyu ha continuato dicendo che essendo un bambino giapponese, conoscere One Piece è il assolutamente comune. E quando ha messo piede sulla Going Merry, non vedeva l’ora di dirlo a tutti i suoi amici e vantarsene. Assicura che sarà un’esperienza speciale per i fan in quanto hanno dato il massimo per portare One Piece nel mondo reale.

Come si può capire il franchise è incredibilmente famoso in Giappone e nel corso degli anni One Piece ha continuato a conquistare il mondo. Le vendite del manga hanno infatti superato titoli mastodontico come Batman, e ora ha anche cambiato la storia dei live-action. La supervisione di Eiichiro Oda è sicuramente la chiave vincente del successo riscosso, oltre alla professionalità dei collaboratori di Tomorrow Studios e Netflix. E, a giudicare dal successo che ha avuto One Piece, si può dire che la speranza di Mackenyu per la serie Netflix si sia avverata.

Fonte – Comicbook