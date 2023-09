Dragon Ball: in arrivo novità misteriose sulla serie

Dragon Ball è uno dei Battle Shonen più famosi e amati di sempre, che è riuscito a conquistare ogni fan presente in ogni parte del mondo appartenente a generazioni diverse. E pare che si stia preparando per qualcosa di molto importante.

Al momento ricordiamo che la serie shonen nata dalla mente di Akira Toriyama, è impegnata con il manga Dragon Ball Super, mentre l’anime di resta da anni un’incognita dopo la conclusione dell’adattamento del Torneo dei Potere. Come sempre, le voci dilagano sul futuro del franchise e con il presente articolo vogliamo riportare un aggiornamento imperdibile. Infatti, il Comic Con di New York ha condiviso il suo programma di ottobre e Dragon Ball ha in programma un panel speciale.

L’informazione arriva direttamente dal NYCC, che ha confermato che terrà un panel speciale su Dragon Ball giovedì 12 ottobre. Il panel durerà un’ora. Situato all’Empire Stage, questo pannello speciale occuperà il palco principale del NYCC e la sua descrizione farà impazzire i fan.

Covered by Official JP account as well, and that also twice, saying same thing that new mysterious teaser/video to be revealed with new developments in DB Series!

October 12th can’t come any sooner https://t.co/a1JKPUHBfk pic.twitter.com/8BR2qKyOE5

— Hype (@DbsHype) September 8, 2023