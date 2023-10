One Piece 1094: Jewelry Bonney affronta Jaygarcia Saturn

One Piece è tornato con un nuovo capitolo del manga ed Eiichiro Oda ha decisamente rivelato alcuni aggiornamenti molto importanti. Per essere precisi parliamo della vera forma del potere di Jaygarcia Saturn, uno dei cinque Astri di Saggezza. Il manga sta decisamente entrando nel vivo del nuovo arco narrativo, con l’ingresso di personaggi di spessore come l’ammiraglio Kizaru e adesso Saturn.

Non sarà facile per i pirati di cappello di Paglia, i quali al momento hanno raggiunto un livello completamente diverso dopo gli eventi di Wano.

Il capitolo 1094 di One Piece ha rivelato la vera natura del potere di Saturn e subito dopo, le ultime pagine si sono focalizzate su un colpo di scena. Infatti Jewerly Bonney si è fiondata contro il nobile mondiale colpendolo con una spada. Il colpo va anche a segno, ma chiaramente non ci saranno danni pericolosi per Saturn, trasformato in un ragno spaventoso. La ragione della mossa di Bonney è legata alla sofferenza che porta dentro di sé per via di suo padre.

I fan con l’ultimo arco narrativo attualmente in corso hanno scoperto infatti che Bonney è la figlia di Kuma, ossia il Pacifista al servizio del Governo Mondiale. Parliamo dell’arma che ha sempre risposto agli ordini di Sentomaru e che ha messo sempre in difficoltà la ciurma di Rufy. L’arco dell’isola del futuro ha sorprendente rivelato un aggiornamento sul suo passato, dando modo ai lettori di capire che Kuma era in realtà il padre di Bonney. E il pirata della peggiore delle generazioni era alla ricerca di Vegapunk per vendetta.

Il suo obiettivo era scovare lo scienziato per eliminarlo in quanto responsabile per aver trasformato suo padre di un automa senza più una coscienza e capacità di scegliere. Oda ha poi approfitto ulteriormente la questione spiegando che in realtà Kuma stesso ha chiesto di essere trasformato in un’arma del governo e l’ultima volta che è apparso nel manga, era arrivato a Marijoa per poi essere fermato dal grand ammiraglio Akainu.

Chiaramente Bonney è in pericolo, così come tutti gli altri dinanzi a Saturn nella forma risvegliata del potere del Frutto del Diavolo. Ma bisognerà scoprire dove la sete di vendetta riuscirà a condurre la figlia di Kuma.