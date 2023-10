Pokémon: data di uscita ufficiale e primo trailer del live-action drama

Una delle serie che ha segnato l’infanzia di tantissimi bambini è sicuramente quella dei Pokémon. E con il presente articolo vogliamo riportare che l’account Twitter ufficiale del franchise ha annunciato la data di uscita ufficiale del progetto live-action drama di The Pokémon Company. Questo sarà basato sui giochi Pokémon Rosso e Verde e l’annuncio è accompagnato da un primo trailer.

Questo conferma ancora una volta che il debutto dell’adattamento live -action in questione dei Pokémon è realtà. Infatti, all’inizio di quest’anno, tutti i fan hanno avuto modo di scoprire che The Pokemon Company stava sviluppando uno specialelive-action drama. A differenza del primo film live-action del franchise, Pack Your Pocket With Adventure promette di far emergere una nuova interpretazione dei Pokemon alla quale tutti i fan possono dare un’occhiata proprio tramite il primo trailer.

Come è possibile vedere di seguito, il nuovo trailer mostra la storia di una donna che vive sul nostro pianeta. Le vicende di Pack Your Pocket With Adventure ruoteranno quindi intorno a una giovane donna di nome Madoka Agaki che si laurea per poi trovare lavoro. Un giorno però lascia tutto e si trasferisce nella grande città. Qui inizia a lavorare presso un’agenzia pubblicitaria di Tokyo chiamata Adventure.

Naturalmente, la vita di Madoka sarà caratterizzata da una serie di colpi di scena una volta iniziato il suo nuovo lavoro. Incerta sul suo futuro, Madoka torna a casa e trova un pacco che contiene il suo vecchio Gameboy con il videogioco dei Pokémon. Madoka ricomincia così a giocare, rivivendo così una parte della sua infanzia. Ma scopre presto che le lezioni di gioco dei Pokemon hanno un enorme impatto sulla sua nuova vita a Tokyo.

Descritta come un dramma umano, questa serie live-action drama è la prima per The Pokemon Company. L’attrice che interpreterà Madoka, la protagonista principale, sarà Nanase Nishino. Finora pare che non ci sarà nessuna dato di rilascio del live-action Pack Your Pocket With Adventure al di fuori del Giappone, ma i fan sperano che le cose cambino presto. Dopotutto, il debutto di questo live-action è previsto per il 19 ottobre, quindi mancano pochi giorni e per questo tutti i fan della serie sono ansiosi di scoprire quello che avrà in serbo per loro.

Fonte – Comicbook