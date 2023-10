Quali sono i manga più venduti del 2023 fino ad ora? Il 2023 non si è ancora concluso, ma mancano allo stesso tempo solo tre mesi alla sua conclusione e quindi è una domanda più che lecita. Stiamo parlando di un altro anno molto importante per tutto ciò che riguarda manga e anime, accompagnati da diversi importanti eventi.

Con il passare degli anni, le vendite complessive delle serie manga hanno registrato un aumento notevole, che non ha fatto che progredire in modo costante fino ad oggi. Anche se l’anno corrente non si è ancora concluso, con il presente articolo vogliamo riportare una classifica momentanea dei manga più venduti del 2023 fino ad ora.

Quando si tratta di vendite di manga, sarà possibile notare alcune serie regolarmente in aumento grazie al loro adattamento anime. Tuttavia ci sono alcune serie manga al momento non destinate ad arrivare sul piccolo schermo. Vari franchise come Jujutsu Kaisen, One Piece e My Hero Academia hanno registrato importanti aumenti delle vendite grazie alle ultime stagioni anime prodotte rispettivamente da MAPPA, Toei Animation e Studio Bones. Poiché manga e anime continuano a guadagnare popolarità in tutto il mondo, l’aspettativa è che le vendite aumentino in maniera proporzionale con il passare degli anni. E a seguire riportiamo una top 10 delle serie manga che hanno venduto di più fino ad ora.

Blue Lock – 10.118.929 Jujutsu Kaisen – 6.435.000 One Piece – 5.675.000 Chainsaw Man – 5.225.000 Oshi no Ko – 5.006.795 Slam Dunk – 4.861.136 Spy x Family – 3.120.000 Tokyo Revengers – 3.090.000 My Hero Academia – 2.890.000 Kingdom – 2.705.000

Sorprendentemente in testa alla classifica troviamo Blue Lock. La serie shonen non ha registrato solo una maggiore popolarità grazie al suo adattamento anime di Studio Eight Bit, ma anche per via del suo ruolo alle recenti Olimpiadi. La squadra di calcio giapponese infatti indossava uniformi disegnate dall’artista principale di Blue Lock, Yusuke Nomura, aiutando la serie a riscuotere ancora più successo. Per questo quindi si è piazzato al primo posto tra i manga nel 2023 finora. Considerando il numero di vendite rispetto a titoli come Jujutsu Kaisen e One Piece, sembra che il manga sul calcio potrebbe non essere superato alla fine dell’anno.

