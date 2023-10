One Piece 1094 uscirà su Manga Plus l’8 ottobre alle 17:00 e dopo alcune timide anticipazioni la settimana è cominciata davvero alla grande. Nel prossimo capitolo vedremo Saturn, uno dei Cinque Anziani fare la sua comparsa in maniera più impattante, mostrando anche le sue abilità inerenti al Frutto del Diavolo, a quanto pare anch’esso Risvegliato.

Come anticipato dal titolo, tramite un post di @pewpiece leggiamo e vediamo uno spoiler molto interessante che vede il Gorosei e Bonney. Da come vedete in calce l’anticipazione è abbastanza chiara e all’interno del prossimo capitolo ci sarà un nuovo combattimento con al centro i due personaggi citati, senza dimenticare quelli già in corso sull’isola.

In merito agli altri spoiler i leaker ci confermano anche che ci sarà la fine dello scontro tra Luffy e Kizaru, mentre per Zoro e Lucci non sappiamo ancora nulla al riguardo. Cappello di Paglia è in difficoltà contro l’Ammiraglio e molto probabilmente anch’esso ha Risvegliato il suo Pika Pika No Mi, come discusso qualche giorno fa.

One Piece 1094: Un nuovo combattimento infiamma su Egghead (SPOILER)

Il climax di Egghead si infiamma ancora di più e l’arrivo di Saturn potrebbe essere davvero decisivo e addirittura stravolgere gli eventi e i combattimenti appena descritti. Come anticipato ci sarà la fine dello scontro tra Luffy e Kizaru e al momento essendo in parità è anche difficile decretare un vincitore potenziale.

Da come vedete in alto Bonney avrà un avversario davvero ostico e i lettori di One Piece avranno anche l’opportunità di vedere finalmente un Gorsei all’azione, rimanendo in sospeso ancora molte questioni inerenti alla propria forza e alle proprie abilità. Un nuovo capitolo è alle porte e Manga Plus “ospiterà” l’8 ottobre il 1094, a quanto pare uno dei più importanti di questo climax.

Fonte Twitter