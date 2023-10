One Piece con il capitolo 1093 ha messo in chiaro alcune cose ed ha mostrato il proseguo dello scontro tra Luffy e Kizaru, rivelando ancora qualche piccolo dettaglio sul secondo scontro che si sta svolgendo sull’isola di Egghead: Zoro vs Lucci. Dopo l’incredibile scontro con Kaido Cappello di Paglia ha mostrato di cosa è capace il Gear 5, anche se in questa saga abbiamo avuto modo di vedere i suoi limiti.

La potenza dell’Ammiraglio Kizaru molto probabilmente è aumentata dal loro ultimo incontro e alcune teorie parlano addirittura di “Risveglio” da parte del suo Pika Pika No Mi. Borsalino durante il combattimento crea delle copie di se stesso e le scaglia contro l’avversario, ferendo addirittura in maniera superficiale.

Questo conferma non solo la forza dell’Ammiraglio ma ribadisce anche la debolezza di Luffy verso l’arma bianca, probabilmente uno dei suoi punti deboli più grandi. Durante lo scontro Oda evidenzia alcune aperture all’interno del Frontier Dome, la barriera laser di Vegapunk, che ovviamente può dare spazio ad una potenziale incursione dei Marine.

Atlas schiera i Pacifista davanti alla barriera, ordinando a questi ultimi di eliminare tutti i Marine che si dirigono sull’isola, come ben sapete intenti ad uccidere Vegapunk, perché ormai sa troppo per quanto riguarda il Secolo Vuoto. Tale evento potrebbe anche capovolgere e bloccare gli scontri sull’isola e senza dubbio cambiare nuovamente le carte in tavola all’interno del climax della saga di Future Island.

One Piece 1093: nuovo cliffhanger, nuove domande (SPOILER)

L’obiettivo di Atlas è senza dubbio complesso e difficile da portare a termine e questa opposizione di certo creerà un grande scompiglio sull’isola. Kizaru molto probabilmente uscirà pulito anche da questo scontro, specie se consideriamo l’impossibilità da parte di Luffy di sconfiggerlo. Questa settimana il manga andrà in pausa e il 1094 è previsto su Manga Plus per l’8 ottobre alle 17:00, quindi domenica prossima.

Fonte Comic Book