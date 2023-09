Pokémon Horizons: la serie prepara il debutto di Moltres

Pokémon Horizons è la nuova serie anime di uno dei franchise più famosi in tutto il mondo. Nonostante non non ci siano più Ash Ketchum e Pikachu al centro dei riflettori nei ruoli di protagonisti dopo oltre 20 anni, la serie ha introdotto diverse novità. In primis ci sono due nuovi protagonisti, ossia Liko e Roy, che affrontano numerose sfide insieme ai loro Pokémon vecchi e nuovi. Mentre i due allenatori continuano il loro viaggio, sembra che l’adattamento anime si stia preparando a introdurre uno dei più grandi Pokémon leggendari della serie, ossia Moltres.

Liko e Roy sono ovviamente personaggi molto diversi da Ash Ketchum, poiché i due non hanno gli stessi sogni. I due allenatori hanno come alleati i cosiddetti Rising Volt Tacklers. A capo di questo gruppo vi è Friede con il Capitano Pikachu e altri componenti che aiutano Roy e Liko nella serie. Naturalmente, la coppia avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile poiché la nefasta organizzazione conosciuta come gli Esploratori ha già creato disagi molto più grandi di quelle di Jesse, James e Mewoth del Team Rocket.

Pokémon Horizons ha quindi rilasciato una nuova sinossi per l’episodio 23. L’imminente puntata anticipa che i due protagonisti e i Rising Volt Tacklers avranno problemi con Moltres. E sembra che potrebbero avere un’opzione alternativa alla battaglia per placare la creatura leggendaria.

“Anche se Liko, Roy e Friede non riescono a vincere lo scontro contro Moltres, si ritirano per escogitare un piano per calmarlo. Quale sarà questo metodo?”

In Pokémon Espolarazioni, Goh è riuscito a fare ciò che molti pensavano fosse impossibile, catturando una creatura leggendaria da aggiungere al suo elenco. Stiamo parlando di Suicune e anche se non riesce a conservarla nella Pokeball, dimostra quanto Goh sia arrivato lontano in un tempo relativamente breve.

Questa serie anime è la ventiseiesima del franchise e ha fatto il suo debutto in Giappone quest’anno il 14 aprile. L’anime è diretto da Saori Den, con Daiki Tomiyasu che svolge il ruolo di direttore creativo e Tetsuo Yajima come direttore d’azione. Dai Satō lavora alla supervisione della sceneggiatura degli episodi mentre il design dei personaggi è gestito da Rei Yamazaki.

Fonte – Comicbook