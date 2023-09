Jujutsu Kaisen ha visto con l’ultima puntata dell’anime il tragico incidente di Shibuya, cominciando dopo alcune settimane uno degli archi narrativi più apprezzati e attesi degli ultimi mesi, fin dall’annuncio di questa seconda stagione da parte dello Studio MAPPA.

Oggi, così come leggiamo su Comic Book scopriamo che l’autore originale del manga Gege Akutami ha discusso dell’episodio, mettendo in risalto la qualità e l’adattamento del primo combattimento di Mahito in questo arco narrativo, risaltando la gestione della regia e anche la qualità delle animazioni.

Mahito e Mechamaru hanno dato un grande spettacolo e come accennato dagli scorsi articoli il combattimento ha anche mostrato un combattimento “mecha” alla Evangelion, citando l’anime e i film diretti da Anno. Non volendo spoilerare nulla diciamo solamente che l’adattamento da parte di MAPPA è stato davvero sensazionale, e questo lo ha capito anche Gege Akutami.

In calce potete quindi ammirare un piccolo sketch con i commenti in giapponese di Akutami, che appunto elogia l’episodio e anche il combattimento appena descritto. Senza dubbio ci troviamo di fronte a uno dei più grandi lavori di MAPPA, che ha scelto un team davvero degno di nota e probabilmente appassionato della storia originale, visto tutto l’amore presente in ogni frame delle puntate.

Jujutsu Kaisen 2×07: Gege Akutami elogia lo scontro dell’ultima puntata

Da come vedete è uno dei classici sketch del mangaka per celebrare l’adattamento animato di un arco narrativo a cui ha lavorato qualche anno fa, entrato fin da subito nel cuore e nell’anima dei lettori, che come accennato non vedono l’ora di immergersi in questo incredibile scontro tra Gojo e le Maledizioni, i nemici giurati degli stregoni di Jujutsu Kaisen, una delle opere più seguite degli ultimi anni insieme a Demon Slayer.

Voi avete visto l’ultima puntata? Domani sarà pubblicata la nuova in Giappone, e dopo qualche ora arriverà come sempre su Crunchyroll.

Fonte Comic Book