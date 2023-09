Jujutsu Kaisen: l’episodio 7 della seconda stagione omaggia Evangelion

L’arco dell’incidente di Shibuya della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, ha finalmente debuttato sul piccolo schermo. Si tratta della sfida più terrificante per i protagonisti dell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo. E l’ultimo episodio ha mostrato lo svolgimento di una battaglia culminante tra Mechamura e il malvagio Mahito. La serie shonen soprannaturale nata dalla mente di Gege Akutami non si concentra sui mecha. Ma la recente battaglia ha omaggiato una delle serie più rappresentative di queste caratteristiche. Infatti la tuta mecha presente nell’adattamento anime di Jujutsu Kaisen ha reso tributo a due dei più grandi franchise di anime mecha. Parliamo di Neon Genesis Evangelion e Gurren Lagann.

Nel primo episodio della saga dell’incidente di Shibuya, i fan hanno scoperto che Kokichi Muta, lo stregone responsabile di Mechamaru, si era schierato con Geto e Mahito. Promettendo loro informazioni sull’Istituto di Arti Occulte, Muta aveva ricevuto la possibilità di poter guarire il suo corpo e riportarlo al suo antico splendore. Naturalmente, la coppia malvagia mirava a uccidere Muta una volta che il suo corpo fosse stato ristabilito. Faccia a faccia con Mahito, Muta ha rivelato il suo mecha definitivo, un imponente robot capace di trasferire i suoi anni di stasi in attacchi devastanti. Sfortunatamente, questa tuta robotica soprannaturale non ha garantito a Muta una vittoria, per poter in seguito avvertire i suoi amici di ciò che sarebbe successo.

L’ultimo episodio di Jujutsu Kaisen presenta inquadrature chiaramente ispirate sia a Neon Genesis Evangelion che a Gurren Lagann. Nonostante avesse parecchi assi nella manica, il robot Mechamaru alla fine non riesce ad avere la meglio su Mahito. Con Muta incapace di inviare un avvertimento ai suoi amici e a Gojo, l’incidente di Shibuya prosegue ad un ritmo alto.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider kles. Di seguito ne riportiamo il contenuto che mostra l’omaggio a Neon Genesis Evangelion:

I fan di jujutsu Kaisen sanno che l’arco dell’incidente di Shibuya, è considerato come uno dei più importanti nella storia della serie. Infatti Mahito e una serie di altri pericolosi villain della serie uniscono le forze appositamente per fare fuori Gojo. E per darlo hanno hanno innalzato una barriera soprannaturale per prendere in ostaggio innumerevoli umani. L’ultimo episodio vede proprio Gojo entrare in azione, anticipando concretamente il più grande evento della serie shonen soprannaturale.

