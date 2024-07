Trigun: Stargaze – Tutto ciò che sappiamo sul seguito di Trigun Stampede

La serie Trigun: Stargaze, sequel dell’acclamata Trigun Stampede, è in arrivo, e le notizie emerse dall’Anime Expo hanno già creato grande aspettativa tra i fan. Studio Orange, noto per il suo lavoro su Beastars, ha rivelato nuovi dettagli sull’evoluzione della storia di Vash the Stampede e dei suoi compagni.

Ambientazione e Trama

Trigun: Stargaze si svolgerà due anni dopo gli eventi di Trigun Stampede. La città di July, distrutta da Vash, ha lasciato dietro di sé un’eredità di caos e un’enorme taglia di sessanta miliardi di doppi dollari sulla testa del protagonista. Anche se la storia non sarà una copia esatta dell’anime degli anni ’90, Studio Orange ha promesso che la nuova serie manterrà l’atmosfera e lo spirito dell’originale.

Evoluzione dei Personaggi

Vash continuerà a fronteggiare suo fratello, Knives Millions, il cui personaggio è stato rielaborato per rimanere fedele al suo nome e alla sua minaccia. Oltre ai vecchi volti, il pubblico potrebbe vedere l’introduzione di nuovi personaggi originariamente presenti solo nel manga.

Il Ritorno di Milly

Un altro punto di grande interesse per i fan è il possibile ritorno di Milly, la partner di Meryl. Milly, assente nella recente adattazione, potrebbe fare la sua comparsa in Stargaze, forse con un nuovo look e un ruolo significativo nella trama.

Attesa e Aspettative

Con l’annuncio di Trigun: Stargaze, l’entusiasmo tra i fan della serie è palpabile. Il sequel promette di approfondire ulteriormente le avventure di Vash e di espandere l’universo di Trigun con nuove storie e personaggi. Mentre Studio Orange non ha ancora rivelato una data di uscita specifica, le anticipazioni suggeriscono un viaggio emozionante e ricco di colpi di scena per i fan di lunga data e i nuovi spettatori.

In conclusione, Trigun: Stargaze si preannuncia come un’aggiunta emozionante e attesissima alla saga di Trigun, promettendo di mantenere viva l’eredità di uno degli anime più amati di sempre.

Fonte Comic Book