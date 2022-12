Pokémon saluterà Ash e Pikachu dopo ben 25 anni di onorata carriera, e dopo comprensivi alti e bassi possiamo solamente dire grazie. La notizia è stata abbastanza inattesa, date le parole delle produzioni inerenti ad alcuni progetti animati con al centro il noto Allenatore.

Dato che l’addio arriverà nel 2023 forse ci sarà ancora un breve periodo dove potremo vedere il personaggio di Ash al centro delle vicende del mondo Pokémon. Insieme all’annuncio toccante sono arrivate anche le prime informazioni sul nuovo anime, mostrando anche i nuovi volti che andranno a sostituire il tutto.

Tramite ANN scopriamo che i nuovi protagonisti della serie saranno Liko e Roy e andranno appunto a prendere il posto dei leggendari Ash e Pikachu, ricalcando e mostrando nuovi mondi e nuove avventure. In calce è presente anche una clip inerente al tutto, dove l’emittente nipponica conferma quanto detto in queste righe:

Pokémon: chi sostituirà Ash e Pikachu nella nuova serie anime del 2023?

Come accennato l’addio di Ash è stato annunciato, ma non sarà immediato. Infatti la produzione ha annunciato 11 episodi speciali di Pokémon Ultimate Journeys: The Series, che celebreranno l’epopea dei protagonisti in questi ultimi 25 anni. Saranno presenti anche Misty e Brock per donare uno sguardo al futuro del franchise.

Gli episodi saranno proiettati in Giappone il 13 gennaio e l’anime conclusivo in giapponese si intitola Pocket Monster Mezase Pokémon Master (Obiettivo: diventare un Maestro Pokémon). Insomma come accennato qualche settimana fa dalla produzione il tutto non è ancora finito e il pubblico avrà una sorta di tributo con al centro i due personaggi.

La nuova serie in uscita ad aprile 2023 vede dei volti completamente nuovi all’interno dell’anime e si porrà come obiettivo quello di elaborare il tutto per donare al pubblico una mitologia diversa da quella precedente, rispettando comunque quanto fatto in questi 25 anni con anime e videogiochi.

Cosa ne pensate di questa mossa? Molti pensavano che Goh avrebbe sostituito Ash e la produzione allo stesso tempo ha donato una panoramica diversa al tutto, rivelando anche alcuni dettagli nella clip linkata sopra. Due volti nuovi per un mondo nuovo e nel 2023 partirà il tutto. Un addio lancia un nuovo inizio.

Fonte ANN – YouTube