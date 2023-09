One Piece 1076 chiuderà lo scontro tra Kaido e Luffy e come anticipato alcune settimane fa, la battaglia porrà fine anche alla longeva saga di Wano, al momento quella con più capitoli di sempre all’interno del manga, superando anche Dressorsa, fino ad ora l’arco narrativo più lungo di tutta l’epopea piratesca.

La battaglia sulla Cupola del Teschio ha messo in risalto una delle prove più grandi per Luffy, risolta solamente con il Risveglio del suo Frutto del Diavolo, sfoderando il Gear 5 e richiamando il leggendario Joy Boy. Cappello di paglia dopo aver messo in difficoltà lo Yonko per molti episodi, ha deciso di creare un pugno grande quanto l’isola, per mettere così fino al suo combattimento, salvando anche Onigashima.

La popolazione per 20 anni ha subito una grande e forte tirannia da parte di Orochi e Kaido appunto, dove sono stati costretti anche a non piangere e soffrire per molto tempo grazie all’uso dei frutti “smile”: per questo motivo i cittadini del Paese di Wano ridono sempre. Finalmente è arrivato anche per loro il momento di brillare e mettere finalmente una pietra sopra a tutto questo.

One Piece 1076: cosa ci regalerà il prossimo episodio?

L’episodio 1076 di One Piece si intitola “Il mondo che Luffy vuole!” e il promo dell’episodio mette al centro Kaido e Luffy che si scontrano ancora una volta anche con la forza delle loro parole e delle loro idee. Cosa attende la Terra di Wano, la luce o l’oscurità?

Il pugno gigante di Luffy si avvicina, intento a distruggere un trono insanguinato da molti anni ormai. Le persone che desiderano sorrisi e un potere sostenuto dalle risate spazzeranno via il dolore che dura ormai da tempo. L’episodio sarà trasmesso in anteprima in Giappone sabato 16 settembre e sarà disponibile in streaming su Crunchyroll dopo il debutto all’estero.

Fonte Comic Book