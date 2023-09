One Piece: Pirate Warriors 4: Yamato e Kaido saranno giocabili con il nuovo DLC

Il sito web di One Piece Pirate Warriors 4 ha rivelato recentemente che Yamato e Kaido saranno presto personaggi giocabili tramite il DLC nel “Character Pack 4”, in arrivo questo mese. Quindi entrambi i protagonisti dell’arco di Wano si uniranno al pacchetto Battaglia di Onigashima precedentemente annunciato, insieme a “Rufy Battaglia di Onigashima“.

Mercoledì Bandai Namco Entertainment ha iniziato a trasmettere in streaming un video in anteprima di Yamato, che abbiamo riportato in cima al presente articolo.

Il gioco avrà anche un “Character Pack 5” e un “Character Pack 6“. Il video sopra condiviso anticipa anche altri personaggi. Stiamo parlando di Uta e Gold Roger in quanto personaggi imminenti. Coloro che acquistano il Character Pass 2 (inclusi i Character Pack 4-6) riceveranno anche un bonus di “Law Battaglia di Onigashima”. Il gioco includerà anche tre nuovi episodi della storia. Il primo episodio si intitolerà “Diario di bordo di Yamato” e includerà anche “Soul Sea Chart 1“.

Il DLC “Character Pack 1” del gioco è stato lanciato nel luglio 2020 con tre personaggi: Charlotte Smoothie, Charlotte Cracker e Vinsmoke Judge. Per quanto riguarda il DLC “Character Pack 2” del gioco, questo include X Drake, Killer e Urouge, ed è stato lanciato a settembre 2020. Invece il “Character Pack 3” è uscito a dicembre 2020 e ha introdotto Kozuki Oden, Kin’emon e Okiku.

Il gioco ha debuttato per PS4, Xbox One e Switch in Giappone nel marzo 2020, per poi debuttare nel sud-est asiatico, in Europa e nelle Americhe per le stesse console più PC alla fine del mese.

La saga di Wano è in assoluto quella più longeva del manga One Piece nata dalla mente di Eiichiro Oda. Nel manga questo arco narrativo si è concluso, mentre nell’anime si sta avvicinando alla conclusione. Recentemente, infatti, sul piccolo schermo ha debuttato l’atteso Gear Fifth con l’episodio 1071. Toei Animation sto svolgendo un lavoro coi fiocchi con l’adattamento di questo arco. Infatti ha sfoggiato una qualità mai vista negli arci precedenti. E, per questa ragione, molti fan considerano l’episodio della nuova trasformazione di Rufy, quello con la migliore animazione di sempre.

Fonte – Anime News Network