One Piece – Netflix: come si presenta il doppiaggio dei Mugiwara in giapponese?

Il live action di One Piece ha ormai raggiunto delle vette incredibili e senza dubbio a breve ci sarà anche una conferma della seconda stagione. La serie supervisionata dallo stesso Oda ha posto delle ottime basi per i prossimi progetti in live action, donando fiducia e man forte a chi vuole cimentarsi nell’impresa.

Parlando del doppiaggio invece, in Giappone è stata distribuita una versione con lo stesso cast dell’anime, alimentando maggiormente la curiosità e la voglia di cimentarsi in questa nuova avventura da parte del pubblico. Essendo gli stessi della trasposizione animata abbiamo quindi il ritorno di Mayumi Tanaka e Kazuya Takai, che tornano a dare voce a personaggi come Monkey D. Luffy e Roronoa Zoro.

Grazie a @onepiecenetflix abbiamo la possibilità di vedere i primi cinque membri dei Mugiwara doppiati dal cast originale dell’anime come accennato, ricordandovi che potete ascoltarlo anche voi cambiando semplicemente l’impostazione della lingua sulla piattaforma streaming su cui la serie TV è stata distribuita.

Tutto sommato il cast sembra funzionare anche nel live action considerando solamente questa clip in calce, ma allo stesso tempo si dovrebbe visionare tutta la stagione completa per ammirare il lavoro fatto dallo storico cast vocale. Anche in Italia il pubblico chiedeva la stessa cosa ma purtroppo non è stato accontentato.

NAKAMA! JAPANESE DUBS ARE NOW AVAILABLE! Who’s rewatching? 🙋‍♂️ pic.twitter.com/3vv3NMv6yo — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) September 2, 2023

One Piece, la serie live action ha debuttato il 31 agosto su Netflix. Con Matt Owens e Steven Maeda come showrunner principali e il creatore della serie Eiichiro Oda, fortemente coinvolto nella produzione, One Piece vede protagonista il team dei Cappello di Paglia composto da Iñaki Godoy nel ruolo di Monkey D. Luffy, Mackenyu nel ruolo di Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson nel ruolo di Usopp e Taz Skylar nel ruolo di Sanji. Voi l’avte vista?

