One Piece: da oggi potete leggere gratis i primi 12 volumi del manga

In occasione dell’uscita della serie in live action dedicata a One Piece, la produzione ha deciso di donare al pubblico la possibilità di leggere online e in maniera gratuita i primi 12 volumi del manga, in modo tale da immergere anche chi è poco avvezzo al franchise all’interno della longeva ed emozionante epopea piratesca targata Eiichiro Oda.

Come leggiamo su @WSJ_manga infatti, Il franchise ha creato un sito apposito intitolato “‘Read Me! ONE PIECE'”, utile appunto a leggere i primi dodici volumi della storia in maniera totalmente gratuita, rammentandovi che l’opera completa è disponibile in lingua inglese sull’app ufficiale Shueisha MANGA Plus.

Tornando a noi il brand ha quindi lanciato questo sito web intitolato Read Me! ONE PIECE per consentire agli utenti di leggere gratuitamente i primi 12 volumi della serie per commemorare l’uscita Live-Action di Netflix celebrandola anche allo stesso tempo.

Senza dubbio è una bellissima iniziativa e come accennato vuole trainare le nuove leve verso questo fantastico mondo, offrendo addirittura la possibilità di leggere molte saghe in maniera davvero gratuita. La serie in live action sta ottenendo un successo incredibile e questo può senza dubbio rivoluzionare anche il modo di percepire certe trasposizioni, facendo azzardare maggiormente anche altre produzioni.

Senza dubbio nessuno si aspettava questo successo anche se alla fine le immagini dal set e il trailer ufficiale hanno convinto molto di più rispetto alle prime battute, grazie a delle trovate molto valide enfatizzate ed espresse al massimo una volta pubblicata la serie completa su Netflix.

Sono stati resi gratuiti proprio questi 12 volumi perché alla fine contengono le saghe adattate all’interno della prima stagione del live action, anche se Arlong Park so conclude nel volume 11. Il 12 contiene Rogue Town, una saga solamente accennata verso la fine della stagione, quindi tutto sommato potrete godervi anche delle vicende successive alla sconfitta di Arlong.

Fonte Twitter