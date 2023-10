Berserk: quanto durerà la Saga finale del manga? Lo suggerisce Kouji Mori

Berserk è uno di quei manga che tutti i fan hanno almeno letto una volta e che per questo rimarrà per sempre nella memoria di tutti. Ed è inevitabile pensare a Kentaro Miura quando si parla di questo manga, tragicamente scomparso. E proprio dopo la sua morte, tutti credevano che Berserk sarebbe rimasto incompleto. Ma, a sorpresa gli amici di Miura, tra cui Kouji Mori e gli artisti dello Studio Gaga hanno deciso di onorare il mangaka defunto. E per farlo hanno preso la coraggiosa decisione di riprendere la storia del manga seinen per portarla a termine.

E infatti di recente abbiamo riportato che il manga si trova nel suo nuovo e ultimo arco narrativo. Ma quanto durera? Con il presente articolo vogliamo riportare che anche se non sappiamo quanti capitoli mancano alla fine di Berserk, Mori ha rilasciato nuove dichiarazioni per far capire la durata di questo arco. E pare che i fan della serie dovranno aspettare un bel po’ prima di leggere il gran finale.

Dopo la scomparsa di Miura, Mori e Gaga hanno riportato Guts e ai suoi alleati in vita. I fan hanno potuto vedere Griffith arrivare a Elfhelm, dove ha eliminato una buona parte degli esseri che avevano aiutato Guts a ripristinare la mente di Casca. Con l’arco narrativo “Eastern Exile” ora in corso, sembra che Guts e i suoi alleati siano in viaggio verso la terra di Kushan mentre Casca rimane prigioniera di Griffith.

In una recente intervista, Kouji Mori ha dichiarato che Berserk non impiegherà “più di dieci anni” per concludersi. Sebbene lo scrittore non abbia rivelato nessun dettaglio sul numero di capitoli rimasti, il team creativo ha chiaramente un modus operandi da rispettare e seguire grazie alle note ricevute da Kentaro Miura prima della sua morte. E prima che la storia di Guts finisca, ci saranno ancora una serie di ostacoli e sfide che si faranno sempre più difficili.

Mori ha recentemente rivelato le sue grandi paure che inizialmente lo hanno bloccato. Infatti a suo avviso non poteva esistere Berserk senza Kentaro Miura. In seguito il suo desiderio di omaggiare il suo amico ha prevalso su ogni forma di incertezza.

Fonte – Comicbook