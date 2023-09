Berserk: Kouji Mori parla delle difficoltà dopo la morte di Kentaro Miura

Quando Kentaro Miura è morto, molti fan di Berserk credevano, giustamente, che la storia di Guts sarebbe rimasta per sempre incompiuta. Tuttavia, un anno dopo la scomparsa di Miura, i suoi colleghi nonché amici, ossia scrittore Kouji Mori e gli artisti dello Studio Gaga hanno preso la difficile ma coraggiosa decisione di continuare la storia del manga di Berserk. Dopo aver pubblicato finora una manciata di nuovi capitoli, con il presente articolo riportiamo una recente intervista di Kouji Mori. Il mangaka ha rivelato che la decisione di proseguire la storia della Squadra dei Falchi è stata tutt’altro che facile.

Nel corso della storia di Berserk, Kentaro Miura ha scritto e disegnato la serie brutale, considerata da molti una delle più migliori di tutti i tempi. Dopo la sua scomparsa, gli artisti dello Studio Gaga, che avevano assistito Miura nel corso della storia della serie e il suo migliore amico e scrittore, Kouji Mori, hanno deciso di andare avanti per Miura. Sebbene Mori inizialmente fosse riluttante a continuare il manga, l’ “entusiasmo” degli artisti dello Studio Gaga lo ha aiutato a decidere di finire il lavoro di Kentaro. In una nuova intervista, Mori ha proprio parlato del cambiamento della sua idea iniziale. “Ho pensato che forse avrei potuto farcela. Pensavo che Miura si sarebbe arrabbiato se non avessi fatto nulla, quindi ho preso la decisione“, dice il mangaka.

Mori e lo Studio Gaga si sono successivamente riuniti in un “incontro di tre o quattro ore“. Qui hanno parlato dei modi migliori per andare avanti, oltre a discutere su come collaborare al meglio per concludere la storia di Berserk. Durante una riunione di tre o quattro ore, Mori ha spiegato lo sviluppo allo staff dello Studio Gaga. Successivamente, ha scambiato messaggi personali con il capo. Scopriamo che l’amico di Miura da’ consigli sulle bozze, ma i disegni finali sono opera dello Studio Gaga. Confessa che le capacità di disegno dello staff, comprese quelle del capo Kurosaki, sono straordinarie.

Nell’ultimo capitolo di Berserk pubblicato in Giappone, è iniziato un nuovo arco narrativo. Questo vede Guts e i suoi alleati in catene dare il via all’arco narrativo intitolato “Eastern Exile”. Con Casca attualmente sotto le grinfie di Griffith e del suo esercito demoniaco, lo Spadaccino Nero continuerà ad avere davanti a sé una strada eccezionalmente accidentata.

Fonte – Comicbook