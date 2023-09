One Piece: Rufy torna a usare il Gear Fifth su un ammiraglio della Marina

One Piece ha riscosso un enorme successo con il debutto su Netflix della prima stagione dell’adattamento anime. E lo stesso si è verificato dopo la conclusione degli eventi della Guerra di Wano, nell’adattamento anime adattato da Toei. Quest’estate i fan hanno potuto vedere il tanto atteso debutto del Gear Fifth di Rufy nell’anime, dopo averlo visto prima in azione nel manga durante lo scontro contro Kaido. Ora, con l’arrivo dell’ultimo capitolo del manga, Rufy è tornato a utilizzare il Gear Fifth contro un ammiraglio della Marina con il quale c’è un conto in sospeso.

Prima di proseguire, ci teniamo a chiarire che il presente articolo conterrà alcuni spoiler. Dunque consigliamo a coloro che non hanno ancora letto il capitolo 1092 di non proseguire ulteriormente con la lettura.

Kizaru è da sempre uno dei membri della Marina più forti che i Pirati di Cappello di Paglia abbiano mai affrontato. L’Ammiraglio era, infatti, una delle ragioni principali per cui Rufy e il suo equipaggio si sono allontanati per due anni, periodo durante il quale hanno lavorato sodo per migliorare i loro poteri e le loro abilità prima di riunirsi. Con il potere del frutto del diavolo Pika Pika no Mi a sua disposizione, il più alto livello del governo mondiale avrebbe potuto incontrare il suo pari nonostante la sua capacità di trasformare il suo corpo in luce.

L’attuale ultimo arco narrativo del manga ha portato i Pirati di Cappello di Paglia a incontrare lo scienziato Vegapunk. L’obiettivo è portarlo in salvo fuggendo da Egg Head, anche se il Governo Mondiale non è troppo entusiasta dell’attuale serie di eventi. Per questo ha spedito Kizaru con lo scopo di catturare lo scienziato e in questo modo, la tanto attesa rivincita di Rufy contro l’ammiraglio è iniziata ufficialmente.

La prima volta che ha combattuto contro l’ammiraglio, Rufy non aveva nemmeno sbloccato il Gear Fourth, ma in ogni caso non avrebbe avuto nessuna possibilità di successo. Infatti lo utilizza nel capitolo 1092 e comunque non riesce a fermare Kizaru. Ma le pagine finali vedono il Gear Fifth entrare in scena, diventando gigante e afferrando il nemico con una stretta che potrebbe cambiare le sorti della battaglia.

L’altro caso in cui abbiamo visto Rufy ricorrere al Gear Fifth nell’arco di Egg Head è stato contro Rob Lucci. La forma che rende il protagonista “ridicolo” è infatti bastata per sconfiggere Lucci e dimostrare che ora è lui quello da battere nella saga finale di One Piece.

