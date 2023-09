Creed: gli ultimi dettagli per il cortometraggio anime

Qualche mese fa avevamo accennato a questo anime ispirato alla saga cinematografica “Creed”, abbracciando ancora una volta la passione del protagonista Micheal B. Jordan verso il medium anime, citato fortemente anche nel terzo capitolo della saga da lui diretto e anche interpretato appunto.

L’attore protagonista presentò in Giappone alla prima di Creed III questo anime speciale e a quanto pare a breve l’Alamo Drafthouse di Los Angeles ospiterà una proiezione speciale per Bottoms. MGM Studios ha annunciato che l’anime di Creed si intitola ufficialmente Creed: Shinjidai e che a partire da venerdì Bottoms e Creed: Shinjidai saranno proiettati per una settimana nell’ambito di un evento speciale presso l’Alamo Drafthouse di Los Angeles.

Non sappiamo ancora se questo cortometraggio anime di Creed sarà distribuito su scala più ampia, ma l’annuncio dell’uscita dell’anime di Creed: Shinjidai contiene i primi dettagli sulla storia del nuovo cortometraggio. La storia è notevolmente diversa da quella dei film, in quanto si sposta nello spazio per seguire nuovi personaggi.

Di cosa parla questo corto anime?

La squadra dietro il franchise cinematografico di CREED e l’iconico anime Megalobox vi portano il corto animato SHINJIDAI, un’incredibile avventura interplanetaria su tre giovani pugili.

Insieme imparano a potenziare i propri poteri collegandosi gli uni agli altri e ai leggendari pugili che li hanno preceduti, quindi a quanto pare siamo di fronte ad una vera e propria storia comprensiva del mondo giapponese, dove l’unione e lo spirito possono creare davvero qualcosa di imbattibile.

Forse parlando dell’Italia tale prodotto potrebbe essere inserito all’interno di qualche prossima edizione di un Blu-Ray anche se la cosa è molto complessa, dato che parliamo di una trovata fatta inizialmente per il pubblico giapponese di questo terzo capitolo. Micheal B. Jordan è un grande appassionato di anime e nel terzo capitolo della saga diretto da lui lo ha mostrato chiaramente con grandi citazioni.

