Creed III in Giappone sarà proiettato insieme a una versione anime realizzata dal regista e dagli sceneggiatori di Megalobox tramite TMS Animation. L’anime verrà proiettato dopo la fine del film, che in Giappone uscirà con il titolo Creed Kako no Gyakushū (Creed: Revenge from the Past) il 26 maggio.

L’annuncio è stato dato dallo stesso studio di animazione e dall’attore protagonista del film Micheal B. Jordan, così come potete vedere in calce e leggere tramite ANN.

Yo Moriyama dirige l’anime presso la TMS Entertainment. Katsuhiko Manabe e Kensaku Kojima scrivono la sceneggiatura. Il regista e gli sceneggiatori hanno lavorato sia a Megalobox che al suo sequel Megalobox 2: Nomad.

L’annuncio è stato dato in precedenza al pubblico presente alla proiezione nipponica del terzo capitolo dedicato alla saga di Creed al Grand Cinema Sunshine di Tokyo mercoledì, tramite un saluto e la presenza dell’attore e regista. L’annuncio su Instagram invece, dichiara quanto segue:

“Ciao Giappone! Abbiamo realizzato un anime speciale come sorpresa per i fan giapponesi che verrà proiettato alla fine del film. Creed 3 uscirà nelle sale giapponesi il prossimo fine settimana: procuratevi subito i biglietti per vedere di cosa si tratta!”

L’annuncio come ben vedete è stato ornato da un poster celebrativo artisticamente elevato, dove tramite colori accessi e contrasti degli delle migliori illustrazioni, la notizia è arrivata al pubblico confermando ancora una volta l’amore di Jordan verso il medium anime.

Jordan ha dichiarato che il film ha tratto ispirazione da Hajime no Ippo, Megalobox, Naruto, My Hero Academia e Dragon Ball Z, e chi lo ha visto sa che è effettivamente così, vista la passione dell’attore regista verso il medium giapponese, al momento uno dei più apprezzati di sempre.

In Italia come nel resto del mondo Creed III è stato distribuito a marzo, confermando il debutto alla regia di Micheal B. Jordan, che nel film interpreta la parte di Adonis Creed, figlio del leggendario Apollo.

