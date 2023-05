Creed III: svelato il periodo di uscita dell’anime!

Creed è lo spin-off della saga del famosissimo Rocky Balboa, e la storia si svolge nove anni dopo gli eventi di Rocky Balboa, il settimo film della serie creata da Sylvester Stallone. Con il presente articolo vogliamo riportare una novità molto interessante ed entusiasmante per tutti i fan della serie riguardo Creed III.

Qualche mese fa Michael B. Jordan è tornato con il terzo capitolo di Creed, ricoprendo anche il ruolo di regista. Ma sembra che Creed III si stia preparando per la sua premiere in Giappone, e pare che lo farà attraverso uno speciale anime!

Su Instagram, Jordan ha condiviso il grande aggiornamento con i fan in un post speciale. Di seguito riportiamo le parole dell’attore:

“Ciao Giappone! Abbiamo realizzato un anime speciale come sorpresa per i fan giapponesi che verrà proiettato alla fine del film. Creed 3 uscirà nelle sale in Giappone il prossimo fine settimana“, ha condiviso Michael B. Jordan.

Dopotutto, l’amore di Jordan per gli anime non è certo un segreto e infatti ne abbiamo parlato diverse volte. Da Dragon Ball, Naruto e molti altri, l’attore ha dichiarato tantissimo amore per le serie anime nel corso degli anni. In effetti, Jordan ha specificato che per Creed III si è lasciato ispirare agli anime per la regia.

Tutti i fan di Jordan, probabilmente, ricorderanno che questa non è la prima volta che si sente parlare dell’anime di Creed. Le prime voci trapelarono per la prima volta a marzo 2023, secondo le quali Jordan voleva espandere le sue capacità di produzione. È stato allora che i fan hanno appreso che un anime di Creed era in lavorazione insieme ad alcuni nuovi progetti legati a Rocky. E per il momento, tutti i fan sapranno finalmente quando Creed rilascerà il suo anime.

Creed III ha fatto il suo debutto nei cinema italiani il 2 marzo e ha visto il protagonista, Adonis, affrontare Damian, interpretato dalla star della Marvel Jonathan Majors. Il cast include anche Tessa Thompson, Wood Harris, Florian Munteanu e Felicia Rashad. Mentre, la star di Rocky, Sylvester Stallone, non è presente nel film.

