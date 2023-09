One Piece – Netflix: una clip confronta lo scontro tra Zoro e Mihawk con l’anime

La prima stagione dell’adattamento live-action di One Piece ha completamente conquistato tutti i fan della serie di Oda in tutto il mondo. Il live-action di Netflix ha adattato alcuni degli scontri più importanti della prima stagione, tra cui quello tra Zoro e Mihawk. Infatti con il presente articolo vogliamo mostrare una clip che paragona il combattimento tra Roronoa Zoro e Dracule Mihawk nel live-action rispetto all’adattamento anime.

Inizialmente i fan erano preoccupati di vedere il risultato finale dell’adattamento live-action, in quanto pareva contenere molti elementi che non si sarebbero adattati correttamente. Tuttavia il successo inaspettatamente riscosso ha dimostrato che One Piece può avere successo con qualsiasi tipo di medium.

A rendere tutto ancora più impressionante è proprio il combattimento tra Zoro, interpretato da Mackenkyu e Mihawk, da Steven John Ward durante l’arco Baratie. E pare proprio che il combattimento sia stato adattato con una precisione tale da seguire esattamente la dinamica dell’anime di One Piece. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

La serie live-action di One Piece è ora in lavorazione per la seconda stagione. Quindi ci saranno altre opportunità per vedere altri combattimenti come se fossero nell’anime. Al momento sono disponibili gli otto episodi della prima stagione in streaming su Netflix. Iñaki Godoy interpreta Monkey D. Luffy, Mackenyu è nei panni di Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson è invece Usopp e Taz Skylar interpreta Sanji, Netflix.

La prima stagione del live-action di One Piece si basa sulla serie manga più venduta nella storia del Giappone. Scritto e disegnato da Eiichiro Oda, One Piece è una leggendaria avventura che mette al centro di tutto Monkey D. Rufy, un giovane avventuriero che desidera una vita di libertà da sempre. Rufy parte dal suo piccolo villaggio per un viaggio pericoloso alla ricerca del leggendario tesoro e diventare il Re dei Pirati. Ma per arrivare al suo obiettivo e realizzare il suo sogno, dovrà mettere insieme l’equipaggio che ha sempre desiderato e poi trovare una nave. Questo lo porta a scoprire ogni angolo dei vasti mari blu, affrontando la Marina e sconfiggendo pericolosi rivali uno dopo l’altro.

Fonte – Comicbook