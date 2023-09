Onimusha: uscita, cast e tutti i dettagli del prossimo anime Netflix

Onimusha farà il suo debutto quest’anno, nello specifico il 2 novembre e da come ben sapete sarà un’esclusiva di Netflix, annunciata già qualche mese fa. Il franchise con al centro il leggendario Samurai Musashi Miyamoto sarà ampliato e il gioco Capcom potrebbe avere nuova linfa vitale proprio grazie a questo progetto, che potrebbe probabilmente condurre a un remake del titolo originale.

Oltre la qualità tecnica delle animazioni in 3DCGI, il regista della serie sarà Takashi Miike, un noto cineasta giapponese autore di molti capolavori dallo stampo Orientale hardcore: è proprio ciò che occorre alla serie in questione.

Onimusha debutterà su Netflix in tutto il mondo il 2 novembre. Takashi Miike sarà il regista supervisore, mentre Shinya Sugai sarà il regista di Sublimation. L’attore scomparso Toshiro Mifune funge da modello per il personaggio principale, Musashi Miyamoto, che sarà doppiato da Akio Otsuka. Hieyuki Kurara e Koji Endo hanno composto le musiche, Keiji Tsuji è stato il coordinatore degli stunt, Shochiku ha monitorato gli elementi storici e Kim Jung Gi ha curato il design dei personaggi.

A quanto pare la sigla intitolata “The Loneliest” eseguita dai Maneskin sarà la colonna sonora principale, mentre il cast vocale include personaggi del calibro di Toshihiko Seki nel ruolo di Kojiro Sasaki, Houchu Ohtsuka nel ruolo di Kensuke Matsui, Daiki Yamashita come Sahei, Subaru Kimura come Goro-Maru, Katsuyuki Konishi come Heikuro, Kazuyuki Okitsu come Kaizen, Makoto Furukawa come Gensai, Aya Yamane come Sayo e Ryohei Kimura come Iemon.

Onimusha: tutti i dettagli della serie Netflix

Da come avete letto il progetto sembra essere davvero grande e destinato a fare grandi cose nel corso degli anni. La storia di Musashi Miyamoto è importante, longeva e profonda, quindi ci aspettiamo davvero una gestione eclatante del materiale da parte di Netflix, al momento una delle concorrenti maggiori nel campo anime insieme a Crunchyroll.

Fonte Comic Book