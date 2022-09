Onimusha ha segnato innumerevoli generazioni grazie alla saga videoludica targata Capcom, che a inizio 2000 ha scosso interamente il mondo dei videogiochi grazie alla sua storia complessa e profonda al fronte di un gameplay fantastico e innovativo ambientato nell’affascinante Giappone Feudale.

Dopo più di 20 anni la saga riceverà un adattamento animato grazie a Netflix, che lo annuncia tramite l’evento lievstream Tudum Japan. Onimusha ha anche delle succose immagini che noi riportiamo tramite ANN e ComicNatalie.

Onimusha avrà la supervisione di Takashi Miike, il noto regista dietro capolavori come il live-action di Ichi the Killer, Blade of the Immortal, Crows Zero, JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable, Terraformar e tanti altri.

La serie sarà in lavorazione presso Sublimation. La regia della serie è affidata a Shin’ya Sugai (Dragon’s Dogma, Shikizakura). Al momento sappiamo che il protagonista della serie Miyamoto Musashi avrà le fattezze e le movenze del noto volto di Toshirō Mifune.

Come accennato Onimusha è tratto dalla celebre serie Capcom che ha segnato gli anni duemila grazie a delle trovate spettacolari per il suo franchise, sempre ambientato in uno dei periodi più importanti e affascinanti per il Giappone: l’epoca Sengoku.

Tra le prime opere cinematografiche in CGI troviamo il film Onimusha: Dawn of Dreams del 2006. Il lungometraggio raccoglie le clip del videogioco Onimusha: Dawn of Dreams per PlayStation 2 di CAPCOM e aggiunge scene animate supplementari per coronare una delle prime opere animate dedicate al franchise.

Onimusha, il noto videogame avrà un adattamento animato!

In calce se volete è possibile recuperare la livestream di 3 ore dedicata agli anime Netflix di prossima uscita e intanto godervi anche le prime immagini dell’anime che sembra promettere davvero bene.

Le immagini del prossimo anime dedicato a Onimusha sembrano promettere una grande qualità delle animazioni. Sembra anche che il franchise Capcom finalmente avrà una serie TV degna del suo nome, dato che nel corso del tempo solamente alcune cose hanno reso alto il livello del prodotto originale.

Non sappiamo ancora della data ufficiale di uscita né abbiamo un trailer che conferma una finestra di uscita potenziale dell’anime di Onimusha.

Fonte ANN e CN